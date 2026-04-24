Quando il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato da una forza d’élite degli Stati Uniti, il 3 gennaio, la prima impressione è stata che non era chiaro se in Venezuela stesse cominciando una transizione democratica. Più di tre mesi dopo il rischio è un altro: il consolidamento di un autoritarismo che si adatta alle circostanze e ha conseguenze globali, una sorta di colonialismo del ventunesimo secolo, un prodotto – collaterale o meno – del corollario di Donald Trump alla dottrina Monroe.

Questo modello punta all’efficienza economica, a una parziale tolleranza di un certo dissenso, alla riduzione – non all’eliminazione – della burocrazia repressiva e alla creazione di un’opposizione “ideale”: riconoscibile come parte della tradizione democratica, ma senza una capacità reale di contendere il potere al governo nel prossimo futuro.

È una tela su cui costruire una dittatura perfetta, come ha spiegato per esempio il politologo Steven Levitsky, anche se con delle innovazioni: il regime ha il sostegno esplicito o tacito di una potenza che ancora non definisce chiaramente la sua tabella di marcia per una transizione democratica. Come dice il proverbio, la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.

Tra il 2021 e il 2022, quando alla presidenza degli Stati Uniti c’era Joe Biden, la dittatura di Maduro aprì dei canali di dialogo con Washington. Oggi quei collegamenti si sono normalizzati. In tre mesi sono state riallacciate le relazioni diplomatiche tra i due paesi, sono state allentate le sanzioni e si sono moltiplicate le visite di funzionari statunitensi a Caracas.