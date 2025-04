Prima di tutto bisogna sottolineare il fatto che il presidente statunitense lo ha annunciato nello studio ovale, in compagnia di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano non ha mai nascosto che preferirebbe l’opzione militare contro il programma nucleare iraniano a un negoziato con Teheran: d’altronde si era opposto strenuamente all’accordo concluso da Barack Obama. Eppure per l’occasione ha deciso di non mettersi di traverso alla scelta di Trump.

I due leader si dicono d’accordo sull’obiettivo di sbarrare la strada verso il nucleare dell’Iran, e Netanyahu ha ammesso che se l’obiettivo potrà essere raggiunto per via diplomatica, tanto meglio. Ciò non toglie che probabilmente il primo ministro israeliano scommette sul fallimento della trattativa, prevista per l’11 aprile, facendo affidamento sulla promessa fatta da Trump che in caso di impasse, la situazione per Teheran si farà scottante.

Nel frattempo, in occasione della sua visita a Washington, Netanyahu ha incassato un’altra sconfitta, con il rifiuto di Trump di cancellare i dazi del 17 per cento imposti ai prodotti israeliani. L’amicizia ha i suoi limiti, evidentemente.

L’altra novità è la scelta del negoziatore statunitense in vista del dialogo con l’Iran. Si tratta di Steve Witkoff, miliardario amico di Trump che ha già discusso il cessate il fuoco a Gaza e incontrato Vladimir Putin nel quadro della guerra in Ucraina. Trump non si fida dei diplomatici di professione, nemmeno della squadra del suo segretario di stato Marco Rubio, sempre più marginalizzato. Il presidente statunitense ha poi dimenticato di coinvolgere gli europei, che avevano partecipato alla trattativa per l’accordo sul nucleare nel 2015.