L’azione militare americana non è un segreto. Trump in persona se ne è vantato sui social network, dichiarando di aver “decimato i terroristi huthi sostenuti dall’Iran. […] Li colpiamo giorno e notte, sempre più duramente. I nostri attacchi proseguiranno fino a quando non saranno più una minaccia per la libertà di navigazione”.

L’ultima frase del tweet è la più minacciosa: “è soltanto l’inizio”, scrive il presidente. “Il peggio deve ancora arrivare per loro e per i loro sostenitori in Iran”. Il suo vero obiettivo, evidentemente, è il regime iraniano, con il suo programma nucleare. Ma Trump è davvero pronto a scatenare una guerra contro Teheran per impedire al regime di acquisire la bomba atomica?

E soprattutto, perché agire proprio ora? I motivi sono almeno due. Il primo è evidente: il programma nucleare iraniano è sul punto di raggiungere l’obiettivo. A quanto pare la repubblica islamica si sta avvicinando a quella che viene chiamata “soglia nucleare”, ovvero il momento in cui sarà in condizione di produrre una bomba atomica cambiando inevitabilmente l’equilibrio strategico della regione.

Trump ha scritto una lettera ai leader iraniani per proporre un negoziato, ma Teheran ha rifiutato una trattativa diretta e ha risposto alle minacce del presidente dichiarando di non avere altra scelta se non quella di sviluppare la sua bomba atomica in caso di attacco statunitense.