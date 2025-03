Donald Trump ne aveva fatto un punto cardine della sua campagna elettorale: durante il suo primo mandato era stato il presidente che non aveva scatenato nuove guerre. In occasione della cerimonia d’insediamento, il 20 gennaio scorso, aveva addirittura dichiarato: “Misureremo il nostro successo non solo dalle battaglie che vinceremo, ma anche dalle guerre che scongiureremo e forse, ancora più importante, dalle guerre che non cominceremo”.

Da allora sono passati appena due mesi e Trump ha ordinato l’offensiva militare più importante del suo secondo mandato: una serie di bombardamenti a tappeto nelle zone controllate dai ribelli huthi, nello Yemen. Attraverso questa offensiva, il presidente statunitense vuole minacciare esplicitamente i loro protettori, che si trovano a Teheran.