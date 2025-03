“Credo che me ne accorgerò in un minuto”.

Nell’analisi sulla strategia di Trump per fare un accordo sul nucleare con il leader nordcoreano Kim Jong-un nel 2017-2018, viene intervistato John Bolton, all’epoca consigliere per la sicurezza nazionale del presidente e oggi tra i suoi principali critici: “Trump pensava di potersi sedere con Kim Jong-un per discutere il programma nordcoreano e risolvere tutto in un giorno”. Poi c’è questo scambio con una giornalista durante una conferenza stampa:

È molto probabile che Trump abbia affrontato la telefonata con Putin di martedì – e in generale stia affrontando il negoziato con la Russia – con lo stesso spirito. La sua promessa di mettere fine alla guerra “il primo giorno” non era una trovata da campagna elettorale ma una dichiarazione sincera, basata su una concezione delle trattative nata negli anni in cui sgomitava per farsi strada nel settore immobiliare (durante un comizio una volta ha detto che il paese “ha bisogno di un leader che abbia scritto The art of the deal”, l’arte di fare accordi, il suo libro del 1987).

Un’idea, spiega sempre il video di Le Monde, basata su altri principi: per fare un accordo bisogna trattare direttamente con il “boss” (un implicito rifiuto delle regole della diplomazia, che prevedono tappe graduali affidate a negoziatori di medio livello prima di arrivare a un accordo finale tra i leader); per uscire vincitore da una trattativa bisogna ragionare e muoversi fuori dagli schemi. Se a questi presupposti si aggiunge il fatto che Trump è istintivamente attratto dalle figure autoritarie e rifiuta altrettanto istintivamente le alleanze stabili (perché un alleato pretende delle cose senza dare niente in cambio), si comincia a capire la difficile posizione di Washington sui negoziati con la Russia.

Nella telefonata Putin ha accettato di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine per trenta giorni, e il giorno dopo il leader ucraino Zelenskyj si è impegnato a non colpire le infrastrutture russe. Il cessate il fuoco parziale comporta vantaggi per entrambe le parti: gli ucraini avevano il problema dei missili russi che danneggiano le centrali elettriche e lasciano la popolazione al freddo e al buio, mentre Mosca voleva fermare gli attacchi ucraini con i droni contro gli stabilimenti di gas e petrolio, che riducono le entrate dello stato in un momento in cui l’economia è in difficoltà.

È un passo avanti ma non è certo la svolta che si aspettava Trump. Dopo la telefonata il Cremlino ha ribadito le sue richieste radicali sulle questioni più importanti: per accettare la proposta di cessate il fuoco completo degli Stati Uniti, il presidente russo chiede che l’Ucraina smetta di riarmare il suo esercito e di inviare nuovi soldati in prima linea; pretende che tutti i governi stranieri, compresi gli Stati Uniti e gli alleati europei, tolgano assistenza militare e di intelligence a Kiev. Condizioni che, prese insieme, indebolirebbero gravemente la capacità dell’Ucraina di difendersi.