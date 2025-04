A Torino una coppia ha divorziato per evadere al fisco oltre 700mila euro, ma è stata tradita dai selfie romantici pubblicati sui social network e dagli scambi di cuoricini (1). A Rovigo una donna vuole la metà della vincita milionaria al Superenalotto del suo ex marito perché quando lui ha giocato non era ancora stato firmato il divorzio (2). A Milano un cantante ha denunciato l’ex moglie influencer, sostenendo che lei espone la loro figlia di nove anni sui social network per promuovere marchi a scopo di lucro (3).

A Roma, nella causa di divorzio tra l’ex calciatore Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi, la magistratura sta ascoltando diversi testimoni per capire chi ha tradito per primo. La questione influenzerebbe la spartizione del patrimonio (4) (5). A Verona, dove una coppia benestante senza figli è stata trovata mummificata e morta da mesi, gli anatomopatologi stanno cercando di capire chi dei due è morto per primo per stabilire a quali dei parenti in disputa tra loro spetta l’eredità (6).

Dagli scavi di Pompei (Napoli) è emersa una statua a grandezza naturale di una coppia di sposi vissuti probabilmente in età repubblicana (7). A Cagliari una coppia si è sposata e subito dopo è corsa allo stadio a vedere la partita di calcio del Cagliari, offrendo poi un ricevimento a tema (8). In provincia di Lecce una sedicenne di origine pakistana ha denunciato il padre e il fratello che volevano costringerla a un matrimonio combinato (9). A Roma il partito gay ha ottenuto la registrazione del marchio “matrimonio egualitario” di cui ora è proprietario (10).

A Venezia il fondatore di Amazon Jeff Bezos è passato per un sopralluogo in vista del suo matrimonio (11), che si terrà nella città lagunare tra il 24 e il 26 giugno con oltre duecento invitati. Sull’evento non sono mancate le polemiche per i possibili disagi (12). A Roma tra pochi giorni arriveranno re Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla per festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio (13). La coppia reale dimorerà in una villa che durante l’occupazione nazista è stata il quartier generale tedesco (14). Nel suo breve tour di concerti in Italia, la cantante statunitense Lady Gaga risiederà in una villa sul lago Maggiore (15).

Il lago Maggiore è stato sorvolato da un drone russo e la magistratura indaga per spionaggio (16). Sul lago di Como l’attore americano George Clooney ha organizzato un tour di cinque giorni, per il quale ogni partecipante pagherà 160mila euro e l’incasso sarà devoluto a fini benefici (17) (18). A Magenta (Milano) un giornale locale ha fatto un pesce d’aprile sostenendo che George Clooney lascerà il lago di Como per trasferirsi nel comune lombardo (19). A Como un giornale locale ha fatto un pesce d’aprile sostenendo che nel 2026 il lago di Como cambierà il nome in lago di Lecco (20).

A Como il grande afflusso turistico sul lago durante l’ultimo fine settimana ha creato un grande ingorgo di automobili (21) e un sito locale ha parlato di “primavera con delirio” (22). Gli ecosistemi del lago di Garda (23), del lago di Massaciuccoli (Lucca e Pisa), (24) e di alcuni fiumi toscani (25) sono messi a repentaglio dalla diffusione del pesce siluro, importato negli anni ottanta dall’Europa centrorientale e diventato infestante nelle acque dolci italiane (26).

Nella pianura padana le rondini sono diventate più piccole per adattarsi al cambiamento climatico (27). Alla fine di questo secolo il mare della Puglia sarà più alto di 65 centimetri per via del cambiamento climatico (28). Alla fine di questo secolo Venezia potrebbe essere sommersa dalle acque, nonostante il Mose, per via del cambiamento climatico (29).

Nel mare di Chioggia (Venezia) stanno sparendo le vongole e non si capisce perché (30). Il fiume Liri in Abruzzo e nel Lazio è diventato nero a causa di uno sversamento chimico (31) ed è stata vietata la pesca nel corso d’acqua (32). In diverse località del Tirreno il mare si è colorato di blu per un’invasione di velelle, piccoli celenterati dall’odore sgradevole che però sono indice di un ecosistema sano (33) (34). A Gallipoli la spiaggia è diventata bianca dopo un’intensa e rara grandinata (35).

A Padova un artigiano ha ricevuto una bolletta dell’acqua di oltre 17mila euro e ha chiuso l’attività (36). Frosinone è la città italiana dove la bolletta dell’acqua è più cara (37). A Canicattì (Agrigento) i residenti di diverse vie sono senz’acqua da due mesi perché, dopo le rotture delle tubazioni e le relative perdite, l’azienda ha chiuso l’erogazione (38). In Calabria sono stati scoperti centinaia di allacci abusivi alle condutture dell’acqua, quasi tutti per l’irrigazione agricola (39). A Milano è stato inaugurato il parco d’acqua termale più grande d’Italia, con quattro saune e dieci piscine (40). Ad Abano Terme (Padova), per la prima volta in Italia, una scuola verrà riscaldata con acque termali di scarto (41).

Alla stazione di Genova Brignole è partita la prima sperimentazione italiana di controllori dotati di bodycam per registrare eventuali episodi di violenza sui treni (42). A Edolo (Brescia) sono in corso i lavori per far passare il primo treno a idrogeno italiano, che dovrebbe entrare in servizio l’anno prossimo (43) (44). Un altro treno a idrogeno dovrebbe seguire in Sardegna, nel tratto da Alghero all’aeroporto (45), ma ci sono problemi politici e ambientali (46) (47). La comunità della val Pellice (Torino) ha chiesto la riapertura dell’antica linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice, il cosiddetto “treno dei valdesi” soppresso 13 anni fa (48). In val di Susa (Torino) un ex sottosegretario di Forza Italia gira per i mercati locali spiegando agli astanti le ragioni a favore della discussa linea ferroviaria ad alta velocità con la Francia (49). A Torino i manifestanti No Tav che avevano cercato di fermare il cantiere dell’alta velocità in val di Susa sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere (50).

A Fontevivo (Parma) il sindaco ha fatto affiggere una targa per ricordare i morti della Repubblica sociale (51). A Nervesa della Battaglia (Treviso) un negoziante che aveva esposto cimeli fascisti ha insultato il giornalista che ne aveva scritto su una testata locale (52). Ad Arcore (Monza-Brianza) è scoppiata una polemica perché per festeggiare il 25 aprile il sindaco ha deciso di dedicare sette nuovi murales ad altrettanti partigiani (53).

A Prato la festa per la fine del Ramadan si è conclusa in un’area di una chiesa cattolica (54). A Manfredonia (Foggia) il vescovo ha detto che il piano di riarmo dell’Unione europea lo fa vergognare di essere europeo e che Gaza è un campo di concentramento (55). In val di Non (Trento) un parroco ha sospeso le prime comunioni e le cresime per un anno perché i bambini e gli adolescenti partecipano poco alle messe e alle attività parrocchiali (56).

Nel porto di Livorno c’è stata una corsa alle spedizioni per esportare più merci possibile negli Stati Uniti prima dei dazi (57). Al Vinitaly di Verona quest’anno si parla soprattutto dei dazi sui vini (58) (59) (60). A Parma a causa dei dazi si teme il crollo dell’export del prosciutto di San Daniele e del parmigiano reggiano (61). In Campania l’allarme è per i dazi sui pomodori in conserva (62) e in Sardegna per quelli sul pecorino romano, che nonostante il nome viene prodotto soprattutto nell’isola (63).

A Palermo alcune mamme hanno appeso delle bambole per protesta sulla recinzione del cantiere di un asilo nido, i cui lavori sono sospesi da mesi (64). A Pistoia è iniziato un processo contro una maestra d’asilo che, secondo l’accusa, picchiava i bambini, li rinchiudeva negli armadietti, sigillava loro la bocca con lo scotch e li legava alle sedie (65). A Brescia un consigliere comunale di origine sikh eletto in una lista di destra è indagato per maltrattamenti alla figlia, ma si è rifiutato di dare le dimissioni chieste dal suo stesso gruppo e anche dalla comunità sikh (66).