L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui a scuola non ci sono corsi su questi temi. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin , nel 2023, il dibattito sulla necessità di programmi di questo tipo si è riacceso, grazie anche a una grande mobilitazione studentesca. E se ne parla di nuovo in questi giorni, dopo i femminicidi di due ragazze di 22 anni, Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise da due coetanei.

Su una parete del liceo Virgilio, nel centro di Roma, per qualche tempo c’è stato un cartellone con su scritto: “Perché hai bisogno di un’educazione sessuo-affettiva?”. Tutto attorno gli studenti e le studenti della scuola avevano scritto risposte come “Bisogna imparare a rispettare se stessi e gli altri” o “Perché non mi piace l’indifferenza su questi temi”.

Sull’onda del caso Cecchettin, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha presentato un piano per le scuole intitolato “Educare alle relazioni”. Un percorso facoltativo, extracurriculare e giudicato insufficiente dalle organizzazioni che da anni si occupano del tema. I cinquecentomila euro stanziati all’inizio per l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, invece, sono stati alla fine destinati a formare gli insegnanti sulla prevenzione dell’infertilità.

Una situazione che pone due problemi. Il primo riguarda le disuguaglianze che si creano per gli studenti, a seconda anche delle risorse economiche delle scuole. Secondo un sondaggio condotto da Save the children nel 2024 su ottocento adolescenti tra i 14 e i 18 anni e quattrocento genitori con almeno un figlio di quell’età, meno della metà, il 47 per cento, ha dichiarato di avere ricevuto un’educazione sessuale a scuola, con differenze tra nord e sud.

In diverse scuole in giro per l’Italia sono presenti programmi di educazione sessuale o affettiva. Sono però iniziative isolate, messe in piedi a discrezione degli istituti.

Poi, dagli anni sessanta, con la spinta dei movimenti femministi, l’educazione sessuale comincia a essere vista come uno strumento fondamentale per la crescita. Ma nonostante questo, da allora nessuna proposta sull’insegnamento nelle scuole è riuscita a diventare legge. Anzi, dal primo tentativo nel 1975, ne sono state respinte sedici.

Nel libro Sex positive (Laterza 2024), lo psicologo clinico e psicosessuologo Filippo Maria Nimbi ricostruisce la storia del rapporto tra stato e sessualità. “Per quasi un secolo, la pre­venzione sanitaria è stata la chiave di lettura principale nel dibattito sulla necessità di educare il popolo a una sessualità più sicura. Un dibattito in costante crescita, ma arrestato dall’avvento del fascismo, che vedeva l’educazio­ne sessuale, la contraccezione e l’aborto come minacce alla salute e alla riproduzione”, scrive Nimbi.

Nelle settimane successive al suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti ha emanato una serie di ordini esecutivi per scardinare le leggi progressiste e, in alcuni casi, le fondamenta stesse della democrazia costituzionale.

“Nei cinque anni delle superiori mi è capitato di fare educazione sessuale con diverse associazioni, qualche ente della regione Lazio, e poi privati e medici. Per esempio sono venuti a scuola un andrologo e un ginecologo, entrambi uomini e sessantenni”, ricorda Leonardo Dimola, 18 anni, tra i rappresentanti del liceo Cavour di Roma. Questi incontri, però, “non riguardavano mai l’affettività. Se non quando noi studenti durante le occupazioni o le cogestioni abbiamo chiamato esperte ed esperti per parlarne in maniera più completa”.

Silvia (nome di fantasia) frequenta un istituto superiore della capitale. “Ho avuto la mia prima esperienza sessuale mentre mi trovavo in uno stato d’incoscienza e l’ho capito solo una volta che mi sono risvegliata. Un mio amico non aveva rispettato il mio ‘no’. Avevamo bevuto un paio di bicchieri, ma non abbastanza da non rendersi conto di cosa stava succedendo. Lì per lì non sapevo neanche come comportarmi, come mi dovevo sentire”, racconta.

Oggi fa parte di un gruppo che nella sua scuola si batte, tra le altre cose, si parli di educazione sessuale e affettiva: “Forse anche per le mie esperienze ho preso così a cuore la questione”.

Da anni ormai il modello raccomandato dall’Oms e dall’Unesco è quello della comprehensive sexuality education (Cse), “un processo di insegnamento e apprendimento basato su un programma di studi sugli aspetti cognitivi, emotivi, fisici e sociali della sessualità”. Fatto in modo corretto, e diversificato in base all’età, è “un intervento di salute pubblica di efficacia comprovata”. In questo tipo di approccio il discorso sul consenso è centrale.

In Italia un’iniziativa basata sulla Cse è quella di EduForIst, un progetto cominciato nel 2019. Quell’anno il ministero della salute aveva stanziato dei fondi per un progetto di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili nel contesto scolastico. Ad aggiudicarseli era stata l’università di Pisa, che ha coordinato il progetto insieme agli atenei di Foggia e Verona, l’Istituto superiore di sanità e diverse associazioni, tra cui la Croce rossa, l’Arcigay, la Caritas, Lila, Cica, Cnca e il circolo Mario Mieli.

“Per gli standard internazionali, la Cse è un diritto dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Un diritto a cui è difficile accedere nel nostro paese, ma che permette di prendere decisioni libere, scelte consapevoli riguardanti il benessere e la salute sessuale. E i cui risultati hanno effetti positivi sullo sviluppo personale, relazionale e sociale”, dice Alice Chinelli, dottoranda dell’università di Pisa, che coordina EduForIst con Lara Tavoschi, professoressa di igiene e medicina preventiva nello stesso ateneo e referente scientifica del progetto.

Dal 2022 il progetto coinvolge associazioni ed enti del servizio sanitario regionale. Gli studenti delle scuole medie e superiori di sette regioni – Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sardegna – partecipano a un percorso di quattro incontri di due ore tenuti da operatori e operatrici delle associazioni partner in cui si parla di emozioni, relazioni sane, consenso, identità di genere e sessuale, sessualità, malattie sessualmente trasmissibili. Un quinto incontro, invece, è basato sulle domande dei partecipanti. Tra le scuole coinvolte c’è anche il Cavour di Roma. Il percorso non riesce a coinvolgere tutti gli studenti a causa della scarsità di personale e fondi.