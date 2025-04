Sula, scomparsa il 25 marzo e ritrovata il 2 aprile, sarebbe stata uccisa nell’appartamento dell’assassino a Roma, mentre i genitori erano in casa. Il suo ritrovamento è arrivato a ventiquattr’ore dalla notizia di un altro femminicidio: quello di Sara Campanella, anche lei studente universitaria, anche lei ventiduenne. Uccisa a Messina per strada, in pieno giorno, da un compagno di università che da due anni la perseguitava e non accettava di essere stato rifiutato.

Il suo corpo è stato ritrovato all’interno di una valigia. Come fa un corpo a stare dentro a una valigia? Sono i dettagli a raccontare l’orrore di una ragazza trattata come una cosa da nascondere e da buttare. Il femminicidio di Ilaria Sula, 22 anni, studente universitaria originaria di Terni, ci ha riportato improvvisamente al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin , nel novembre del 2023: aveva la stessa età, e anche lei era stata prima assassinata dall’ex fidanzato e poi gettata in un dirupo nel bosco.

Ma come è possibile adottare politiche serie di prevenzione e contrasto se i numeri sono indisponibili o parziali, se non c’è conoscenza sul fenomeno e se si chiudono gli occhi davanti a una realtà strutturale?

Secondo la giornalista ed esperta di dati Donata Columbro, che al tema ha dedicato molte pubblicazioni, “fino a dicembre 2024 l’aggiornamento della pagina del ministero dell’interno dedicata agli omicidi riconducibili alla violenza di genere era settimanale, ma poi è diventato mensile senza alcun preavviso. A febbraio e a marzo nuovi report mensili non sono stati pubblicati. Dove sono i dati?”. La pagina del ministero è stata aggiornata il 3 aprile , dopo la denuncia della giornalista, ed è stato annunciato che l’aggiornamento dei dati sarà da ora in poi trimestrale.

L’osservatorio di Non una di meno si basa sulle notizie che vengono pubblicate sui giornali. È un archivio prezioso raccolto dalle attiviste, che fanno quello che le autorità non vogliono fare con serietà: tenere traccia, documentare e monitorare un fenomeno che è trasversale, riguarda tutte le classi sociali, ogni età e latitudine.

Secondo l’osservatorio di Non una di meno , i femminicidi nel 2024 sono stati 114, tredici dall’1 gennaio all’8 marzo del 2025. “Ogni volta che arriva un messaggio nella chat dell’osservatorio tremo, perché so che si tratta di un’altra donna uccisa”, afferma Maria Brighi, storica attivista del movimento femminista a Roma, durante la manifestazione del 2 aprile per Ilaria Sula.

L’altro dato rilevante è che una schiacciante maggioranza degli uomini nega di essere parte del problema: l’84 per cento dice di non aver mai manifestato comportamenti violenti, né fisici né verbali, nei confronti di una donna.

Un altro dato preoccupante è il fatto che le donne non denunciano, non chiedono e non ricevono aiuto: l’84 per cento di chi ha subìto violenza dichiara di non aver ottenuto o cercato sostegno. Le ragioni, secondo lo studio, sono la vergogna, la mancanza d’informazioni su chi contattare, il timore di non ottenere l’aiuto necessario o la paura di ritorsioni da parte dell’autore della violenza.

Uno studio pubblicato nel novembre del 2024 da Action Aid sottolinea che il 36 per cento delle donne italiane dichiara di aver subìto violenza verbale, psicologica o fisica da parte di un uomo nel corso della sua vita. Le più colpite sono le ragazze sotto i 25 anni, per le quali il fenomeno ha dimensioni allarmanti: quasi sei su dieci (il 57 per cento del campione) riferiscono di essere state vittime di qualche forma di violenza. È un numero molto più alto di quello rilevato nell’ultima indagine dell’Istituto nazionale di statistica ( Istat, 2014 ).

Non sono episodi, non sono raptus. Eppure anche il linguaggio che viene usato ogni volta per descrivere questi eventi sembra riportare ancora alla trama del “delitto passionale”, o al gesto sconsiderato di un folle. Grazie ai movimenti femministi globali, la consapevolezza delle donne e delle ragazze rispetto alla violenza è aumentata. Tuttavia, come riportano diversi studi siamo di fronte a una polarizzazione: da una parte una generazione di giovani sempre più autonome e consapevoli, dall’altra un crescente numero di ragazzi conservatori, che sviluppano rancore e risentimento verso l’autonomia femminile e il femminismo.

In questo quadro, la criminalizzazione del femminicidio con pene più severe proposto dal governo Meloni, si mostra nella sua più completa inadeguatezza. Da un lato, infatti, è importante che la parola “femminicidio” entri nel codice penale come avvenuto da tempo in altri paesi. Dall’altro, la mera criminalizzazione con pene esemplari non fa che peggiorare una dinamica che riduce i casi di violenza a eccezioni.

Per contrastare il fenomeno in maniera efficace si potrebbe intervenire in vari modi: cambiare il linguaggio, per esempio, ma anche affrontare la vittimizzazione secondaria o la colpevolizzazione della vittima da parte delle autorità e del racconto dominante, per cui nella maggior parte dei casi si cerca nella condotta della vittima di chi ha subìto violenza un motivo per attenuare o giustificare quella dell’aggressore. È successo ancora una volta con Sara Campanella, accusata di non avere denunciato il suo aggressore che da due anni la perseguitava. Ma perché le donne non denunciano? La risposta risiede nella visione di una società che non crede alla loro parola e che è ancora pronta a garantire impunità agli aggressori, fino a quando gli stessi non compiono gesti estremi.

Una donna che denuncia sa che non sarà creduta, che potrebbe essere ridicolizzata o sottoposta a scrutinio, che spesso dovrà pagare delle conseguenze perché la sua parola pesa meno di quella di un uomo. E in generale gli aggressori sanno di poter beneficiare di una diffusa immunità. Ma chi difende chi denuncia? Quali sono le azioni collettive messe in atto per proteggere la vittima, intervenire tempestivamente e isolare l’aggressore? Sono domande su cui c’è ancora molta confusione. Una società più giusta per le donne sarebbe il vero antidoto, ma nel frattempo?