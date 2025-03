L’educazione affettiva e sessuale è nei programmi scolastici della maggior parte dei paesi europei. Nel nord del continente, per esempio in Svezia, la materia è stata inserita nel sistema educativo già negli anni cinquanta. In Italia, invece, il tema è ancora oggetto di scontro politico, religioso e ideologico e le varie proposte di legge presentate negli anni per introdurre questo tipo di formazione nelle scuole non sono mai state approvate. Eppure educare al consenso, alle differenze, alla salute sessuale e ai diritti riproduttivi è essenziale per contrastare il patriarcato e la violenza contro le donne.

Il video di Arte.