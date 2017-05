Lettere dalla vagina: corso accelerato di educazione sessuale

La giornalista Mona Chalabi e la regista Mae Ryan continuano il loro viaggio di esplorazione per rompere i tabù sul sesso femminile, parlando di anatomia, mestruazioni, orgasmo ed educazione sessuale.

Nell’ultimo episodio cercano di capire come la sessualità viene affrontata in famiglia e nelle scuole. La maggior parte dei giovani non ha un’educazione sessuale accurata dal punto di vista medico e i corsi scolastici sono diretti principalmente alla prevenzione delle gravidanze indesiderate, senza dare spazio alla dimensione del piacere.

Guarda gli altri episodi: Alla scoperta della vulva, Tutto quello che non sapete sulle mestruazioni e Perché è così difficile raggiungere l’orgasmo.