Un anno fa il femminicidio di Giulia Cecchettin spingeva migliaia di donne in Italia a scendere in strada per denunciare la persistenza della violenza maschile contro le donne e la sua multiforme pervasività, usando uno dei versi della poeta e attivista messicana Susana Chávez Castillo , reso famoso dal movimento femminista globale: “Non una di meno”.

Il padre, Gino Cecchettin, durante il funerale nominava il patriarcato nella chiesa in cui si stava svolgendo la funzione e chiedeva agli uomini di assumersi la loro responsabilità e cambiare. Nei mesi immediatamente successivi al femminicidio della ragazza, anche grazie al dibattito pubblico che ne è seguito e alle parole pronunciate dai familiari, sono aumentate le chiamate al 1522 , il numero telefonico che offre aiuto alle donne vittime di violenza e che le mette in contatto con i centri antiviolenza. L’aumento delle chiamate è stato costante nel corso del tempo e il numero dei femminicidi è leggermente diminuito nell’ultimo anno, anche se continua a rimanere molto alto. Secondo il ministero dell’interno in Italia nel 2024 i femminicidi sono stati 98, 84 le donne uccise in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell’ex partner. Secondo l’osservatorio di Non una di meno, nel 2024 i femminicidi sono stati 104.

La sorella di Giulia, Elena Cecchettin, intervenendo pubblicamente individuava nel patriarcato, quindi in un sistema di potere storico, giuridico, culturale e politico che assegna alle donne un ruolo di subalternità, la radice culturale del femminicidio commesso dall’ex ragazzo di Giulia, Filippo Turetta, che non accettava di essere lasciato. Elena Cecchettin chiedeva alle altre donne di fare rumore e di non restare in silenzio.

Valditara ha poi aggiunto: “Non si può fare finta di non vedere che l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e devianza in qualche modo discendenti dall’immigrazione illegale”. Le parole del ministro e l’associazione della violenza di genere con il fenomeno dell’immigrazione irregolare sono state rafforzate da quelle della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che intervenendo sulle critiche scatenate da Valditara ha detto: “L’immigrazione illegale incide sulla violenza contro le donne insieme ad altre cause”. A lei e al ministro ha risposto Elena Cecchettin, chiedendo su Instagram: “Cos’ha fatto in questo anno il governo?”. E ancora: “Dico solo che se si ascoltasse, invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano e ‘per bene’, forse non continuerebbero a morire centinaia di donne nel nostro paese ogni anno”.

Ma l’intervento che ha fatto più discutere è stato quello del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che in un videomessaggio è sembrato rispondere alle affermazioni di un anno fa di Elena Cecchettin, negando l’esistenza stessa del patriarcato: “La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. Massimo Cacciari esagera quando dice che il patriarcato è morto duecento anni fa, ma certamente il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia, la famiglia fondata sull’eguaglianza. Ci sono invece residui di maschilismo, diciamo di machismo, che vanno combattuti”.

In occasione del primo anniversario della morte di Cecchettin, mentre il processo contro il suo omicida è in corso , la famiglia ha inaugurato la fondazione dedicata alla ragazza e alla lotta contro la violenza di genere. “La perdita di Giulia ha scosso le fondamenta della mia esistenza e mi ha spinto a un impegno incrollabile contro la violenza di genere”, ha detto Gino Cecchettin per spiegare la sua scelta. La fondazione è stata presentata ufficialmente il 18 novembre alla camera, nello stesso giorno in cui un anno prima la famiglia Cecchettin aveva ricevuto la notizia della morte di Giulia. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità.

Secondo lo studio, i politici parlano del fenomeno solo in occasione di ricorrenze come la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne oppure quando avvengono episodi di cronaca nera eclatanti. Inoltre, due volte su tre a scrivere del tema sono le donne, anche tra le rappresentanti politiche.

Inoltre, otto italiani su dieci ritengono che le leggi attuali non siano sufficienti per contrastare il fenomeno. Nonostante questo l’interesse sul tema da parte dei politici è molto basso: nell’ultimo anno meno dell’1,5 per cento dei post sui social network dei parlamentari, dei rappresentati del governo nazionale e di quelli delle autorità locali si è occupato di violenza maschile contro le donne. La ricerca ne ha analizzati trecentomila.

Secondo lo studio Oltre le parole. Narrazione politica e percezione pubblica sulla violenza maschile contro le donne , il 94 per cento degli italiani e delle italiane (senza differenze di appartenenza politica) pensa che la violenza maschile contro le donne sia un tema importante e per il 74 per cento di loro questa è aumentata negli ultimi anni.

Il conflitto scoppiato tra la famiglia Cecchettin e il ministro Valditara testimonia la distanza abissale tra le affermazioni dei politici e la consapevolezza dell’opinione pubblica italiana sul fenomeno dei femminicidi, che sono solo la punta dell’iceberg di un sistema di sopraffazioni e violenze strutturali contro le donne. Ma mostra anche una sorta di backlash (contraccolpo) – come lo ha definito la giornalista statunitense Susan Faludi – all’affermarsi del femminismo in una parte dell’opinione pubblica mondiale. Un rapporto pubblicato il 15 novembre dall’ong Action Aid insieme all’osservatorio di Pavia si è occupato di registrare e misurare questa distanza.

La forza politicache ne parla di più è il Partito democratico (Pd), seguita da Fratelli d’Italia (FdI). Al terzo posto c’è il Movimento 5 stelle (M5s), e infine la Lega. “La comunicazione del governo su questi temi è scarsa”, si legge nel rapporto, “nonostante l’esecutivo abbia la responsabilità di promuovere e attuare le politiche a partire dal piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne”. Le più attive nella comunicazione sul tema sono state le deputate Stefania Ascari del M5s (con 98 post su Facebook e 102 su Instagram) e Martina Semenzato di Noi moderati (con 70 post su Facebook e 102 su Instagram).

Nella classifica dei politici che comunicano di più su Facebook e su Instagram su questi temi ci sono solo quattro uomini: Luca Zaia (Lega) su entrambi i social network, Francesco Emilio Borrelli (Alleanza verdi e sinistra, Avs), Matteo Salvini (vicepresidente del consiglio, Lega) soprattutto su Facebook e Matteo Piantedosi (ministro dell’interno) su Instagram.

“La comunicazione politica è concentrata sulla prevenzione del fenomeno, soprattutto dopo il femminicidio di Cecchettin, ma alcuni messaggi vanno in conflitto con quanto prescrive il protocollo di Istambul contro la violenza”, denuncia il rapporto. “Un messaggio su dieci risulta essere così poco chiaro da diventare fuorviante”, aggiunge.

“Si tratta di una confusione su definizioni e dati, oppure di sessismo benevolo, confusione sulle cause attribuite al contesto etnico, religioso o di provenienza dell’abusante, richiami ai problemi di sicurezza pubblica e delle strade, fino alla castrazione chimica come strumento di prevenzione delle recidive”, spiega lo studio. Nel corso dell’ultimo anno Giorgia Meloni ha parlato del tema sui social network solo quattro volte: in occasione del femminicidio Cecchettin, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne con lo slogan #nonseisola e scrivendo dell’esistenza del numero 1522 per chiedere aiuto.

“Ancora una volta la violenza è ‘un affare da donne’, anche all’interno delle istituzioni. A partire dalla commissione femminicidio composta per l’89 per cento da donne”, denuncia Katia Scannavini, vicesegretaria generale di Action aid. “Per adottare norme in grado di trasformare davvero le cose, la classe politica deve diventare competente, indipendentemente dal genere o dal ruolo ricoperto. È quindi necessario formare correttamente coloro che scrivono le leggi e governano”, continua Scannavini, secondo cui sono necessari interventi strutturali, finanziati in modo adeguato e gestiti da personale qualificato. Inoltre, bisognerebbe introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Infine, second Action aid sarebbe necessario verificare il livello di formazione delle autorità e delle pubbliche amministrazioni per svolgere attività di prevenzione e assistenza su questo tema, com’è previsto dalla legge. Anche le parole non dette, i silenzi o le definizioni inesatte sono una forma di violenza, conclude il rapporto.