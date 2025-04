La maggior parte delle coppie etero sperimenta diverse posizioni prima di individuarne alcune che funzionano per entrambi – cioè le posizioni e gli angoli di penetrazione più adatti ai loro corpi – e quelle diventano la norma, o l’abitudine. Ci sono molti modi in cui due persone possono godersela insieme prima di arrivare alla penetrazione in una posizione piacevole per entrambe. Inoltre ci si può divertire (e venire) anche senza penetrazione. Se il tuo fidanzato preme per avere rapporti penetrativi in posizioni per te dolorose, allora è uno stronzo egoista ed è il momento di Maes (mandarlo affanculo e stop).

*** Sto insieme al mio partner da ormai otto mesi. Sono una donna di corporatura abbastanza minuta, e a quanto pare sono molto molto stretta lì sotto, il che significa che non c’è molto che io posso fare a letto senza farmi male. Abbiamo provato diverse posizioni, ma più della metà mi fanno sanguinare, al punto che ce ne restano forse tre che funzionano. Mi sono accorta che per lui questa limitazione è frustrante. C’è un modo per allargarmi un po’ e dargli più spazio per divertirsi?

C’è solo una cosa che ti posso dire riguardo al sesso tantrico: dovrai chiederlo a qualcun altro, perché io non ne so proprio un bel niente.

P.s. Chi dice “fai quello che ti pare” non lo pensa seriamente. In realtà intende “mi vergogno troppo per chiederti quello che mi va, perciò voglio che tu tiri a indovinare”. E tu non devi mai tirare a indovinare.

Chi lo dice pensandolo seriamente prima o poi finirà per dirlo alla persona sbagliata e si farà male. Chi se lo sente e dire lo prende come autorizzazione per fare quello che gli pare è un pericolo per gli altri. Quindi una persona decente, per definizione, non fa quello che gli pare, anche quando gli viene detto. E dato che sei un mio lettore, spero tu sia una persona decente.

Mi dicono che la clitoride non sia difficile da trovare – dirigiti a nord, giovanotto – ma se proprio non ci si riesce, allora è il caso di fermarsi. O magari di uscire e chiedere indicazioni.

Per una donna è necessario prepararsi ogni volta che si fa qualcosa di anale, anche solo con un butt plug?

Una donna che non sopporta neppure l’idea di sporcarsi dovrebbe “prepararsi” (cioè farsi un clistere) prima del sesso anale. Un uomo che ne ha voglia, ma non gradisce l’idea di sporcarsi, dovrebbe chiedere alla partner di prepararsi e mostrare gratitudine per l’impegno profuso con qualcosa che non sia solo l’uccello. Per quanto riguarda i butt plug: dato che non fanno avanti e indietro, non richiedono preparazione. Se sei preoccupata per come potrebbe uscire, una volta finito di spassartela vai in bagno e sfilatelo da sola.

***

Sono andata alla prima parte di HUMP! 2025. Vorrei saperne di più sulla piscina di fango che hanno usato in uno dei film! È una piscina per la lotta aperta al pubblico? Di che fango si tratta? Perché è così eccitante?

“Il magico fango della nostra piscina è pura argilla di caolino, che compriamo in blocco dai fornitori di materiali per ceramisti”, dice MuddyBuck, uno dei creatori e attori di Pit of Pleasure, fra gli oltre venti nuovi titoli che il festival sta portando in tour. “È dermatologicamente testato, liscio come la seta e crea quella consistenza viscosa perfetta per far scivolare i corpi l’uno sull’altro in modo assolutamente delizioso”. La piscina di fango che appare in Pit of Pleasure non è aperta al pubblico, ma il gruppo che ha realizzato il film organizza sessioni private per ospiti selezionati. “Chiunque sia interessato a entrare nellaFratellanza dei fangosi può inviarci un messaggio privato”, dice MuddyBuck. “La straordinaria attrattiva di questa forma di gioco è che fa sfumare i corpi. I confini fra te e il tuo partner si annullano una volta ricoperti di melma primordiale. È un’esperienza perfetta per chi ama il kink e si eccita in quello spazio liminale fra il sé e l’altro”.

***

Come faccio a soddisfare il mio fidanzato, che ha più esperienza di me? Io ho fatto sesso solo con lui. Mi ha detto che all’inizio il sesso era così scarso che aveva quasi pensato di rompere con me. È difficile comportarsi in modo sexy perché non mi ci sento. Che faccio?

Io credo che dovresti prendere il tuo fidanzato alla lettera – cioè prendere alla lettera l’idea che saresti più brava a letto se avessi più esperienza – e andarti a scopare dei tizi più gentili, dei tizi più boni, dei tizi che vogliano incoraggiarti (e farti godere) anziché smontarti.

***

La persona con cui faccio roba abitualmente continua a sporcarmi. È il caso che la molli?

La persona in questione sa che la cosa ti dà fastidio? Se lo sa, e continua a succedere, allora la responsabilità è sua: non sta prendendo le opportune precauzioni per non sporcarti, oppure le sta prendendo ma non cambia nulla, oppure è una persona che si eccita a sporcarti l’uccello. Se invece non sa che la cosa ti dà fastidio, perché tu non glielo hai detto, allora la responsabilità è tua.

***

Come trovo un compagno di seghe senza impegno?

Un ottimo posto da cui partire sono le serate di seghe! Per saperne di più sui circoli delle seghe e gli uomini che li frequentano – persone che, per definizione, cercano compagni di seghe senza impegno – ascolta la mia intervista a Paul Rosenberg, fondatore di Rain City Jacks, per il Savage Lovecast.

***

Sono gay e vergine di sesso anale! Un dito va bene, qualsiasi altra cosa mi fa male e basta. Ho davvero tanta voglia di farmi scopare! Non mi va di provare i popper! Consigli, per favore?

Comprati dei butt plug! E qualche dildo! Di varie taglie! Da quella di un tuo dito a quella del cazzo o dei cazzi che vorresti prendere! O anche un po’ di più! Per i prossimi mesi vieni solo con qualcosa dentro! Crea una forte associazione fra il godere e l’avere qualcosa nel culo! Poi trovati un tipo paziente e comprensivo che voglia farti da dildo! Che voglia far godere te!

***

“Non so se fra noi c’è quell’intesa” è un buon modo per dire a qualcuno che l’amicizia non si trasformerà in qualcosa di sessuale?

Quando dici “Non so se fra noi c’è quell’intesa”, l’altra persona dovrebbe intendere “Non sono attratta sessualmente da te e fra noi non accadrà mai nulla di sessuale”. Chi ragiona con l’uccello o la fica, però, può facilmente interpretare male un’affermazione formulata in maniera ipotetica o morbida. Perciò quando dici “Non so se fra noi c’è quell’intesa”, l’altra persona potrebbe intendere “Non so se fra noi c’è intesa adesso, ma le cose potrebbero cambiare, perciò continua a provarci”. Allo stesso modo, quando qualcuno dice “In questo momento non cerco una relazione”, l’altra persona potrebbe intendere “Adesso non cerco una relazione, però magari fra un po’ sì, perciò continua a provarci”. Se hai provato a far capire con delicatezza a qualcuno che fra voi non succederà mai niente, e non ha funzionato, dovrai riprovarci con meno delicatezza e senza giri di parole.

***

Come faccio a procurare un orgasmo prostatico al mio fidanzato, e a convincerlo a lasciarmi provare? Sono una donna, e lui è molto restio.

Se il tuo fidanzato è restio perché la stimolazione anale non gli piace più di tanto, o perché proprio non gli va, non potrai fargli avere un orgasmo con la sola stimolazione della prostata, cosa difficile da raggiungere anche per gli uomini che amano il sesso anale. Quindi, forse, ci dovrai rinunciare.

***

Potresti aiutarmi a capire le tempistiche dei pasti e dei clisteri per il sesso anale? Non mi sento molto sexy quando ho fame.

Fatti un clistere un paio d’ore prima di giocare, mangia qualcosa di leggero un’ora prima e andrà tutto benissimo.

***

Si può bere la pipì per una persona kinky?

Trump ha ancora non ha emanato un ordine esecutivo che lo vieti, però non ti conviene aspettare troppo, dato che non c’è modo di sapere cos’altro abbia in mente di rovinare.

***

Il mio ragazzo non parla durante il sesso. A me piace molto un po’ di comunicazione verbale. Come glielo chiedo?

Se glielo chiedi, non solo è più probabile che tu ottenga ciò che vuoi, ma gli darai un esempio del comportamento che vorresti vedere: comunicare verbalmente al tuo ragazzo la comunicazione verbale che vorresti da lui. Chiediglielo! Usa le parole!

***

Qual è una tecnica infallibile per leccare il buco del culo?

Se non vai a fondo, non vale.

***

La prep va presa ogni giorno alla stessa ora?

“La prep funziona meglio se presa ogni giorno alla stessa ora. Puoi prenderla prima o dopo un’attività quotidiana, per esempio a colazione, o quando ti lavi i denti prima di andare a dormire. Per aiutarti a ricordare, tieni il barattolo delle pillole in un luogo ben visibile”. Fonte: Prep user guide, Nyc Health.

***

Qual è la giusta etichetta da osservare a una serata di giochi quando una coppia ti fa una proposta e a te piace soltanto uno dei due?

“Se durante una serata è evidente che due persone giocano solo in coppia, devi dare per scontato che offrano quello”, dice Ali Bushell, autore di The Sex Party Handbook (AuthorHouse Uk, 2022). “Quando la coppia si presenta come inscindibile, l’unica è accettare entrambi i partner, anche se ne preferisci uno all’altro. Se l’interazione è piacevole, può essere che la cosa funzioni, ma se uno dei due ti mette a disagio al punto che non riesci a interagire con entrambi, allora conviene dire soltanto ‘Grazie, come se avessi accettato’, e passare educatamente oltre”.

Ali Bushell è un terapeuta, scrittore, divulgatore e conduttore del podcast The Healers Guild.