A Varenna (Lecco) i vigili urbani useranno un lazo tecnologico per immobilizzare le persone in stato di ubriachezza molesta o sotto l’effetto di stupefacenti (1). A Milano alcuni vigili urbani pretendevano colazioni gratis o molto scontate in un bar, minacciando in caso contrario severi controlli al locale (2). A Bolzano due vigili urbani sono indagati con l’accusa di aver comprato falsi attestati di conoscenza della lingua tedesca per ottenere promozioni e indennità (3). A Vercelli 42 vigili urbani si sono candidati per un posto di comandante (4). A Casandrino (Napoli) è stata data alle fiamme l’auto del nuovo comandante dei vigili, autore di un’operazione contro lo sversamento di rifiuti e di un blitz al mercato del pesce (5) (6) (7). A Modena i vigili hanno aiutato a rialzarsi un motociclista che era caduto da solo al semaforo, poi hanno visto che era ubriaco e gli hanno ritirato la patente (8). A Palermo i vigili sono intervenuti per sedare un cavallo che si era imbizzarrito dopo aver trasportato alcuni turisti (9). A Torino la Lega ha proposto che di notte i vigili salgano sui mezzi pubblici al posto dei controllori (10). In Campania sulle corriere ci sarà la vigilanza armata (11). A La Spezia un passeggero di un autobus ha avuto un improvviso malore intestinale con dissenteria, costringendo l’autista ad aprire le porte per far scendere in fretta i passeggeri e portare il mezzo al deposito per la sanificazione (12). A Firenze gli autobus turistici parcheggiano in divieto di sosta e fanno manovre azzardate tra gli alberi (13). A Milano l’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha assunto trenta autisti tunisini perché non riesce a trovare personale (14). A Milano centinaia di tranvieri faranno una causa collettiva contro l’Atm per l’eccesso di lavoro straordinario, richiesto dall’azienda per la carenza di personale (15). A Trento è stato sperimentato un mezzo pubblico a guida autonoma un po’ treno, un po’ autobus e un po’ taxi: ha una cabina per sei passeggeri e percorre i tratti lunghi su rotaia, poi abbassa le ruote gommate per circolare in città e può fermarsi su richiesta (16). A Venezia è partita una campagna contro i danneggiamenti dei tornelli dei vaporetti con protagonista un personaggio a fumetti chiamato Thor-Neo, il cui nome richiama la parola “tornello” nel dialetto locale (17).

A Como sono stati fermati alcuni buttadentro che proponevano ai turisti gite in motoscafo sul lago a duemila euro per quattro ore (18) (19). Nel centro storico di Bari decine di turisti appena scesi da una nave da crociera hanno fotografato un’operazione di polizia contro la criminalità organizzata (20). Tre turisti in elicottero sono atterrati su un altopiano di San Genesio Atesino (Bolzano) per andare a pranzo in un maso (21) (22). Sui monti del Cadore (Belluno) è stato proposto di eliminare i letti dai rifugi in alta quota per scoraggiare gli escursionisti impreparati che poi sono salvati dal soccorso alpino (23). All’aeroporto di Alghero (Sassari) una turista in partenza è stata fermata con sei chili di conchiglie, sabbia e ciottoli raccolti sulle spiagge sarde (24). A Punta Marina (Ravenna) la diffusione dei pavoni ha provocato le proteste dei residenti ma è diventata un’attrazione per i turisti (25) (26). In val di Fassa (Trento) un gallo cedrone attacca i turisti sui sentieri dei boschi (27). A Castellammare di Stabia (Napoli) due turiste statunitensi hanno lanciato in acqua dieci astici vivi comprati in un ristorante, ma secondo gli esperti hanno fatto male sia per l’ambiente sia per gli astici stessi (28) (29). A Milano nel 2025 le presenze turistiche sono arrivate a 22,8 milioni, il dato più alto di sempre (30). A Roma i lavoratori del turismo guadagnano in media mille euro al mese (31). A Trento un ristorante di sushi ha evaso il fisco per 1,7 milioni di euro in sei anni (32). A Casalabate (Lecce) un ristorante con diciassette dipendenti costringeva undici di loro a lavorare in nero e tre con contratti irregolari (33). A Treviso i titolari di un ristorante stanno litigando con i titolari del vicino negozio di abbigliamento perché, secondo questi ultimi, i clienti in fila per i tavoli oscurano i capi esposti in vetrina (34). A Garbagnate (Milano) un ristorante conservava il cibo tra mosche e lucertole morte (35). A Roma nella cucina di un ristorante circolavano blatte vive (36). A Vescovio (Rieti) è stato disinfestato un santuario in cui da dieci anni viveva una colonia di più di centomila api che impedivano l’accesso ai visitatori (37). Un apicoltore ha trasportato dalle Langhe (Cuneo) all’isola di Bergeggi (Savona) migliaia di api perché al mare producano un miele più aromatico, ma secondo i critici gli insetti sono destinati a morire perché l’isola è povera di fioriture e ricca di gabbiani voraci (38). In provincia di Cuneo è scattato l’allarme per un’invasione di calabroni giganti asiatici, che si nutrono di api e quindi sono temuti dai produttori di miele (39) (40).

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A Foggia i negozianti dell’isola pedonale hanno scritto alla sindaca lamentando un’invasione di mosche che rovinerebbe i loro affari (41). A Firenze ci sono state molte segnalazioni per la diffusione in città dei cosiddetti ragnetti rossi, che in realtà sono acari del tutto innocui ma fastidiosi perché sporcano i panni stesi (42) (43). A Verona il comune sta distribuendo ai cittadini migliaia di kit per uccidere le larve di zanzare (44) (45). A Bologna saranno rilasciati nell’aria milioni di maschi di zanzara tigre che non pungono e sono stati resi sterili da un’esposizione ai raggi X, in modo che le femmine depongano uova non fecondate (46). A Leno (Brescia) un vivaista sta conquistando i mercati internazionali con un repellente contro le zanzare estratto dalle foglie di alberi di catalpa (47) (48). A Bologna un’azienda ha inventato e brevettato una lattina di alluminio che si apre senza linguetta, solo premendo e roteando un’area pretagliata della superficie (49). A Porto Torres (Sassari) un’azienda ha inventato un sistema per lavare i pavimenti con acqua ozonizzata senza l’uso di detersivi (50). A Roma una start-up ha inventato un’app che blocca i social media e i videogiochi sul telefono permettendo di fare e ricevere chiamate (51), già adottata dall’università Federico II di Napoli con un sistema che premia gli studenti in base alle ore di disconnessione (52). Ad Avellino è stato inventato e brevettato il pane di grano senza glutine (53) (54). A San Trovaso (Treviso) è stato chiuso l’unico forno e il pane è portato in paese ogni mattina dalla vicina Preganziol (55). Ad Altamura (Bari) durante la festa del pane è stata denunciata la carenza di fornai, che rischia di compromettere la celebre produzione locale (56). A Milano ci sono circa mille fornai egiziani, la maggior parte dei quali proviene dalla città di Tutun, fondata da un faraone quattromila anni fa (57) (58). A Milano ci sono sempre più pasticcerie mediorientali aperte da imprenditori immigrati (59) (60). In Val Lagarina (Trento) un ristorante su cinque è gestito da famiglie indiane immigrate dal Punjab (61). Un peschereccio che si trova nel porto di Bacoli (Napoli), usato tre anni fa per portare in Sicilia 77 persone migranti, sarà trasformato in un’imbarcazione per condurre ricerche scientifiche in mare (62). A Vignanello di Centignano (Viterbo) il locale Le grotte, da poco chiuso dopo quarant’anni di attività, diventerà un centro di accoglienza per persone migranti (63). La costruzione del centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno (Caserta) è contestata dagli ornitologi perché metterebbe a rischio il fistione turco, la moretta tabaccata e altre specie di uccelli che nidificano nell’area scelta dal ministero (64).

A Orta San Giulio (Novara) si è tenuto un flash mob per chiedere la liberazione di un orso rinchiuso da sei anni in un centro faunistico (65). In provincia di Belluno saranno usati droni e visori termici per evitare che i cuccioli di capriolo siano uccisi dagli sfalci dell’erba (66). A Perugia è stata creata una bacheca per i necrologi di cani, gatti, conigli e altri animali (67). Sui muri di Genova sono apparsi manifesti e scritte contro il raduno nazionale degli alpini, definiti molestatori (68) (69). A Torino è entrato in azione un anonimo di Brescia che si fa chiamare Ghost Pitùr, noto per cancellare le scritte e i graffiti dai muri (70) (71). A Perugia è polemica perché il comune ha fatto cancellare la scritta “Free Palestine” mentre ha lasciato intatta un’altra scritta in cui papa Pio IX è definito boia e maiale (72). A Bologna partirà una campagna di affissioni per denunciare l’omotransfobia, con manifesti che riprendono provocatoriamente scritte fotografate sui muri della città come “Manuel è frocio” o “A Flavia manca il cazzo” (73).

Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.

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