Mentre 27 componenti dell’equipaggio si trovano ancora sulla nave per raggiungere i Paesi Bassi, 121 persone di 19 nazionalità sono state evacuate in meno di 48 ore, tra domenica e lunedì. Un’operazione di salvataggio “senza precedenti”, secondo le autorità spagnole, che hanno avuto la responsabilità di coordinare questo intervento sotto gli occhi del mondo intero.

Tre persone sono morte. Oltre loro, i casi confermati sono sette, mentre uno è classificato come probabile. Qual è il rischio di diffusione della malattia ora? Sulla scia dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), gli esperti sottolineano che il rischio di un’epidemia è basso a livello globale, ma invitano alla prudenza per interrompere ogni catena di trasmissione.

“Il ritorno dei passeggeri in tanti posti diversi aumenta il rischio di diffusione del virus perché in ogni paese può nascere un nuovo focolaio, ma permette anche di distribuire meglio le capacità di risposta, sia per quanto riguarda il peso sugli ospedali sia per gli sforzi di tracciamento dei contatti”, sottolinea Anne Goffard, virologa del Centro ospedaliero universitario di Lille. Goffard sottolinea che “il vero timore delle autorità è il fatto che il virus delle Ande, presente finora solo in Argentina e Cile, si stabilisca in Europa”. Questo spiega la reazione delle autorità sanitarie internazionali, a cominciare dall’Oms.

Dal 10 maggio due nuovi passeggeri, uno statunitense e una francese, sono risultati positivi. È il segno che questa storia non è finita, a un mese dal primo decesso sull’Hondius.

Tuttavia, molte incognite continuano a circondare questo virus delle Ande, l’unico della famiglia degli hantavirus capace di trasmettersi tra esseri umani. Il virus è stato scoperto nel 1996, ma i cluster sono stati così rari che sono stati oggetto di pochi studi, essenzialmente in Cile e Argentina, dove circola. Sono comunque dati importanti per valutare il suo potenziale.

Innanzitutto, la via esatta di trasmissione resta incerta. Le prove scientifiche di cui disponiamo oggi provengono da uno studio su un cluster di 34 persone malate, di cui undici poi sono morte, a Epuyen, un piccolo villaggio della Patagonia argentina nel 2018-2019. Lo studio descrive le situazioni in cui è avvenuto il contagio: persone vicine a un individuo con febbre durante una festa di compleanno, visite a domicilio o una veglia funebre.

Questi elementi fanno pensare che la trasmissione avvenga per via respiratoria, senza che si possa determinare con certezza il potenziale infettivo delle goccioline di saliva. “La trasmissione tra umani del virus delle Ande è ben documentata, ma non riusciamo ancora a capire se avviene attraverso aerosol o tramite le goccioline di saliva”, precisa Anne Goffard. “La trasmissione tramite aerosol è legata alla quantità di virus presente nella bocca e nel naso, ma non sappiamo precisamente quale sia la carica virale presente nelle orecchie, nel naso e nella gola dei malati”. In definitiva, l’Oms mette in guardia contro qualsiasi “contatto stretto e prolungato”.

In secondo luogo, non si sa con precisione se i malati siano contagiosi durante il periodo d’incubazione della malattia. Tutto quello che si sa è che il rischio di trasmissione è molto alto nei primi giorni dei sintomi e che il periodo d’incubazione può arrivare fino a sei settimane. Per questo l’Oms raccomanda 42 giorni (sei settimane) di isolamento a partire dal 10 maggio per chi ha avuto contatti con le persone infette sulla nave, da passare a casa o in un istituto medico, e il monitoraggio dell’eventuale comparsa di sintomi (mal di testa, vertigini, brividi, febbre, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e dolori addominali).