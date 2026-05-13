Leggendo i rapporti che ha ricevuto in vista della sua partenza per Pechino, Donald Trump avrà sicuramente preso coscienza di un fatto importante: l’imminente vertice sino-americano sarà il primo nella storia in cui la Cina si considera alla pari degli Stati Uniti. In occasione della visita precedente di Trump a Pechino – nel 2017, durante il suo primo mandato – la Cina era ancora ufficialmente “in rimonta”, ma ora quella fase si è conclusa. La Cina ritiene di essere una superpotenza paragonabile agli Stati Uniti.

Vogliamo sperare che Trump sia stato informato del modo in cui i leader cinesi giudicano l’evoluzione degli Stati Uniti, evidente dal martellamento sui mezzi d’informazione autorizzati. Secondo Pechino, sono un paese in declino.

Per molto tempo gli Stati Uniti sono stati il modello assoluto della Cina. All’inizio degli anni duemila, quando ero corrispondente da Pechino, un sociologo del Partito comunista faceva riferimento in continuazione agli Stati Uniti. Quando gli ho fatto notare che non erano l’unico modello sociale possibile, mi ha risposto ridendo: “È vero, voi europei siete gli ultimi, veri socialisti”. Oggi una battuta simile non sarebbe possibile. Il professore non direbbe più le stesse cose, né sugli statunitensi né sugli europei.

I cinesi riconoscono i progressi tecnologici americani e apprezzano senza dubbio i loro prodotti, come è facile verificare entrando in uno degli Apple Store sparsi nelle grandi città cinesi. Ma allo stesso tempo registrano la mediocrità delle infrastrutture statunitensi rispetto a quelle che la Cina ha saputo costruire in tempi da record: treni ad alta velocità, automazione, robotizzazione, pagamenti elettronici e via dicendo.