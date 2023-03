Bezalel Smotrich vorrebbe mettere a ferro e fuoco i territori palestinesi. Il ministro delle finanze israeliano non è nuovo a questo genere di dichiarazioni incendiarie, eppure quella rilasciata la sera del 19 marzo a Parigi ha provocato sgomento.

Il leader dell’estrema destra, residente in una colonia in Cisgiordania e nominato ministro nella coalizione guidata Benjamin Netanyahu, ha espresso chiaramente il suo pensiero: “Il popolo palestinese è un’invenzione che ha meno di cent’anni di vita. Hanno una storia o una cultura? No, non le hanno. I palestinesi non esistono, esistono solo gli arabi”.

Come se le parole non fossero sufficienti, il podio da cui ha parlato il ministro era addobbato con una mappa del “Grande Israele” che oltre alla Cisgiordania comprendeva anche il regno di Giordania, con cui tra l’altro lo stato ebraico ha firmato un trattato di pace.

Una posizione già nota

Smotrich è un individuo coerente. Pensava queste cose già prima di essere al governo e le ha ripetute una volta diventato ministro. A essere cambiato è il peso delle sue parole, in questo caso pronunciate durante un omaggio parigino a Jacques Kupfer, morto nel 2021. Kupfer era un dirigente dell’estrema destra, in Francia e poi in Israele, nemico degli accordi con i palestinesi.

Negare l’esistenza di un altro popolo dovrebbe essere un tabù infrangibile per un leader di Israele. Eppure non si tratta di una posizione nuova. Nel 1969, due anni dopo che la guerra dei sei giorni garantisse a Israele il controllo dei territori palestinesi, la prima ministra Golda Meir aveva dichiarato che “i palestinesi non sono mai esistiti”, per poi aggiungere qualche tempo dopo: “Come potremmo restituire i territori occupati? Non c’è nessuno a cui restituirli”.