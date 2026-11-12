L’8 novembre il presidente israeliano Isaac Herzog ha incaricato Gadi Eisenkot (nella foto), capo del principale blocco di opposizione al premier uscente Benjamin Netanyahu, di formare il prossimo governo. Ha 28 giorni di tempo per provarci. Alle elezioni del 27 ottobre il blocco di Eisenkot ha vinto 48 seggi contro i 53 della coalizione di Netanyahu. Nessuno dei due schieramenti ha raggiunto la maggioranza sui 120 seggi della knesset, il parlamento israeliano. Come ricorda Al Monitor, per formare un governo Eisenkot ha tre opzioni “ognuna delle quali presenta ostacoli che la rendono praticamente irrealizzabile”: un accordo di condivisione del potere con Netanyahu, accettare il sostegno dei partiti arabi – che diversi esponenti della sua coalizione rifiutano – o allearsi con i partiti ultraortodossi, rinunciando alla promessa elettorale di rendere obbligatoria la leva militare per la loro comunità. In un articolo su Haaretz l’analista politica Dahlia Scheindlin denuncia come le “montagne russe postelettorali” siano una “distrazione quotidiana” per l’opinione pubblica israeliana, il cui sguardo è distolto dagli orrori che avvengono a poca distanza. Nella Striscia di Gaza l’inverno è arrivato e le piogge torrenziali hanno allagato le tende dove vivono gli sfollati, provocando smottamenti che l’8 novembre hanno causato cinque morti. “Un governo guidato da Eisenkot si preoccuperà di questo?”, si chiede Scheindlin. Haaretz parla anche dell’arresto del giornalista palestinese Abed Abou Shhadeh, detenuto dalle autorità israeliane senza accusa per cinque giorni e rilasciato l’8 novembre. Scheindlin aggiunge: “Se riuscirà a formare un governo, Eisenkot metterà fine al marciume autoritario che invade l’apparato di sicurezza dello stato?”. ◆