Questo articolo è uscito sul numero 21 (giugno 2021) di Internazionale Kids , il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Fa parte della rubrica Come si diventa , che ogni mese racconta un mestiere diverso.

Da piccolo ero affascinato dai dinosauri. Crescendo, nonostante il mio interesse fosse passato ad altri tipi di fossili, ho capito che la strada doveva essere quella di studiare le forme di vita del passato. Per questo ho deciso di diventare paleontologo.

Dopo la laurea ho passato un periodo in Spagna e in Ungheria, dove mi sono specializzato in microfossili. Ultimamente sto studiando i giacimenti fossiliferi in Veneto (come quello di Bolca, che si è conservato perfettamente) e collaboro all’apertura del nuovo Museo della natura e dell’uomo a Padova.

Del mio lavoro amo la ricerca sul campo, anche se purtroppo i finanziamenti non sono sempre facili da ottenere. Ultimamente mi piace anche un altro tipo di ricerca, ovvero quella nei cassetti dei musei. Ci sono molti materiali che sono stati scoperti ma non studiati, per questo è importante riscoprire le cose trovate da quelli che ci hanno preceduto. Come insegnante, poi, è bello stare a contatto con qualcuno che condivide la tua stessa passione.

Ti costringe anche ad aggiornarti, a studiare cose nuove, per questo è stimolante, anche se faticoso. La strada per diventare paleontologi è dura, ma se c’è la passione, le difficoltà si affrontano con più facilità.