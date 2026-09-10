Questo articolo è uscito sul numero 84 (settembre 2026) di Internazionale Kids , il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Fa parte della rubrica Come si diventa , che ogni mese racconta un mestiere diverso.

Marco Lo Martire è un biologo marino e insegna all’Università politecnica delle Marche (intervista raccolta dalla redazione).

Mio nonno era un pescatore di Mondello e il mare ha sempre fatto parte della mia vita. Ho studiato scienze ambientali, mi sono specializzato in biologia marina e poi ho fatto un dottorato ad Ancona. Oggi studio soprattutto gli ambienti marini profondi. Raccogliamo acqua e sedimenti a migliaia di metri di profondità per conoscere gli organismi che vivono laggiù.

Negli anni la ricerca mi ha portato dall’Indonesia alle Maldive, dal Giappone alle Galápagos, fino all’Antartide. Ho lavorato al caldo dei tropici e a 40 gradi sottozero, in mezzo ai ghiacci.

La prossima spedizione sarà a bordo della Laura Bassi, una nave oceanografica di 80 metri. Partiremo dall’Italia e arriveremo fino in Nuova Zelanda, attraversando l’Atlantico e il canale di Panama. Saremo una decina di ricercatori e durante il viaggio ci fermeremo per raccogliere campioni a tremila metri di profondità. A bordo usiamo sonde, telecamere e veicoli comandati a distanza che scendono negli abissi. Abbiamo anche laboratori dove possiamo cominciare subito gli esperimenti.

Amo il mio lavoro perché ogni volta c’è una nuova sfida e bisogna trovare una soluzione. E il mare ci ricorda che siamo parte della natura.