Per otto mesi i giornalisti del New York Times hanno lavorato per identificare i nomi delle vittime e dei carnefici di una delle peggiori atrocità della guerra in Ucraina: il massacro di Buča, avvenuto nel marzo del 2022 in un sobborgo di Kiev. E per ricostruire la dinamica dei fatti.

Un gruppo di reporter investigativi ha trascorso mesi a Buča dopo il ritiro delle forze russe, intervistando i residenti, raccogliendo filmati dalle telecamere di sicurezza e ottenendo documenti dal governo ucraino.

Le prove raccolte dimostrano che l’uccisione di decine di civili inermi è stata intenzionale e che faceva parte di una spietata operazione di “pulizia” delle truppe russe per assicurarsi una strada sicura verso Kiev.

L’inchiesta video del New York Times.