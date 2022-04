A volte, durante il corso di una guerra, c’è un massacro di troppo, quello che cambia il corso della storia. È il caso del terribile bombardamento del mercato di Sarajevo, che nel 1995 spinse la Nato a intervenire contro i serbi di Bosnia.

Oggi le immagini agghiaccianti del massacro di Buča, nei pressi di Kiev, trasmesse a ripetizione, varcano una soglia nell’orrore di questa guerra. Il presidente Volodymyr Zelenskyj parla di “genocidio”, gli occidentali di “crimini di guerra”. La Russia, invece, si comporta come al solito, rispondendo alle accuse con la sua “verità alternativa” e addirittura convocando il Consiglio di sicurezza dell’Onu per denunciare le “provocazioni dei radicali ucraini”.

Davvero la reazione unanime dell’occidente davanti a questo massacro cambierà la situazione come accaduto in altri conflitti del passato? In realtà non è detto che sia così. L’orrore è innegabile, ma l’equazione non cambia: nessuno in occidente è pronto a rischiare uno scontro con la Russia, potenza nucleare. Tuttavia le immagini di Buča creano una grande pressione sui paesi occidentali affinché appoggino l’Ucraina in modo più efficace in un momento decisivo.

Combattimenti in aumento

In questo momento stiamo assistendo a una svolta nella guerra, con la riconquista della regione di Kiev da parte dell’esercito ucraino e il ritiro dei soldati russi. Nonostante la tragedia di Buča, il successo della resistenza ucraina ha impedito l’assedio e forse la conquista della capitale.

Ma questa non è la fine della guerra, perché i russi stanno ripiegando a est per costituire un blocco di continuità territoriale tra il Donbass, la costa del mare d’Azov (con l’assedio della città portuale di Mariupol) e la Crimea. I combattimenti non si ridurranno. Anzi, si faranno sempre più feroci.