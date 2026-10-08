Questa è la tesi più intollerabile del film. Se quello che Israele ha fatto a Gaza è un genocidio, allora si tratta, in gran parte, di un genocidio liberal. Non perché i suoi artefici si definiscano così, ma perché il meccanismo di distruzione dipende da istituzioni composte da israeliani laici, istruiti e tecnologicamente competenti che si immaginano come l’antitesi dell’estre ma destra. I registi negano ai protagonisti perfino il vecchio rituale israeliano dello “sparare e piangere”, in cui il senso di colpa per la violenza in qualche modo redime.

Naza attacca quell’alibi. Il film aggira i soliti cattivi e punta dritto al santo dei santi dell’élite israeliana: l’Unità 8200 , che fornisce le informazioni di intelligence per gli obiettivi dei raid aerei, e l’aeronautica militare, che trasforma quegli obiettivi in edifici in rovina e famiglie sterminate. Le persone sottoposte a scrutinio morale non sono i coloni, ma i laureati delle migliori scuole e delle unità militari d’élite che poi proseguono gli studi all’università o entrano in aziende tecnologiche all’avanguardia: proprio quelli che i liberal israeliani vedono quando si guardano allo specchio.

Questa divisione dei ruoli era straordinariamente comoda. La destra commetteva i crimini; i liberal fornivano la moralità. L’occupazione e i molti cicli di guerra a Gaza, con tutta la loro bruttezza, erano cose che facevano “loro”, mentre “noi” indagavamo sugli abusi e protestavamo per salvare la democrazia israeliana .

Per decenni il campo liberal in Israele ha coltivato un meccanismo di difesa comodo ed efficace. Di fronte a scomode questioni morali sulle azioni di Israele, di solito la responsabilità poteva essere attribuita alle frange politiche marginali. I colpevoli erano sempre le “mele marce”: i giovani delle colline, i ministri di estrema destra, un’unità di fanteria ribelle, coloni che nessuno a Tel Aviv nord avrebbe invitato a cena.

La reazione della destra era prevedibile: il capo dell’esercito ha definito il film una “calunnia del sangue”, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della cultura Miki Zohar hanno appoggiato la revoca della cittadinanza ai registi, e l’esercito ha valutato un’azione legale per presunte fughe di notizie.

Ancora più rivelatrice è stata la furia dei mezzi d’informazione “liberal” israeliani. I commentatori condannano un film che non hanno visto e negano la sua testimonianza, proprio mentre l’esercito indaga su come delle informazioni riservate siano arrivate ai registi e anche se la realtà della distruzione sistematica di Gaza è evidente. Giornalisti che abitualmente si affidano a fonti anonime dei servizi di sicurezza hanno scoperto un’improvvisa, quasi puritana preoccupazione per la trasparenza delle fonti, dimostrando scarsa solidarietà professionale e tagliando il ramo su cui si regge il giornalismo d’inchiesta.

Chi critica il film lamenta di non poter fare verifiche adeguate, ma non dice che Israele ha negato ai giornalisti stranieri l’accesso indipendente a Gaza dall’ottobre 2023. Gli standard di scetticismo, praticamente inesistenti mentre l’esercito operava dietro un muro di censura e di accesso limitato, sono diventati notevolmente più rigorosi ora che sono gli stessi soldati israeliani a parlare.

Il dibattito pubblico ha dedicato molta meno attenzione alla sostanza delle testimonianze contenute in Naza. Oggi in Israele chi denuncia dei possibili crimini corre più rischi legali di chi è accusato di aver commesso quegli stessi crimini.

E, come se non bastasse, le rivelazioni principali non sono nuove. Yuval Abraham ha riportato per la prima volta l’uso nell’esercito di sistemi di puntamento basati sull’intelligenza artificiale e i tassi permissivi di vittime civili nel novembre 2023. I mezzi d’informazione israeliani hanno avuto tutto il tempo – anni – per approfondire la vicenda. Il clamore attuale ha poco a che vedere quindi con gli standard giornalistici. Riguarda quello che succede quando i fatti che appaiono tollerabili finché restano nei confini di una cronaca marginale diventano impossibili da tenere ai margini.