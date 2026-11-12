Mentre i rappresentanti diplomatici di Ucraina, Russia e Stati Uniti erano ad Abu Dhabi per discutere un possibile cessate il fuoco e le condizioni per mettere fine alla guerra – nel primo vertice trilaterale da febbraio – l’esercito di Mosca ha continuato a bombardare le città ucraine. Tra il 9 e l’11 novembre sono morte almeno undici persone e più di quaranta sono rimaste ferite. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre i russi hanno lanciato 162 droni e un missile balistico in diverse località del paese, colpendo anche infrastrutture energetiche e provocando interruzioni di elettricità per centinaia di migliaia di persone. Come racconta il sito ucraino Hromadske, anche Kiev ha intensificato gli attacchi alle raffinerie e alle strutture industriali russe: il 9 novembre è stato colpito l’impianto di Kiriši, il secondo più grande del paese, e il giorno dopo il porto di Ust-Luga, sul mar Baltico, da dove partono le esportazioni di petrolio. Per quanto riguarda invece le vittime del conflitto, due collettivi di hacker (uno bielorusso e legato all’opposizione, l’altro ucraino) hanno trafugato una grande quantità di dati dall’istituto statistico russo. Secondo le informazioni, condivise con alcuni media internazionali, tra cui il Guardian, dall’inizio dell’invasione i morti accertati tra i soldati russi sono più di 412mila, in gran parte originari delle regioni più povere del paese.
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero | Abbonati