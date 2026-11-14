A differenza di quanto si pensa, i viaggi apostolici sono una realtà relativamente recente nella storia del papato. Il primo pontefice a uscire dall’Italia in epoca contemporanea è stato Paolo VI, che nel 1964, a un anno dalla sua elezione, visitò la Giordania e Israele. In totale fece nove viaggi, concentrati nei primi sette anni del suo pontificato. Tra questi ricordiamo una visita in Colombia nel 1968, quando inaugurò la seconda conferenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). All’inizio degli anni sessanta Giovanni XXIII introdusse varie innovazioni in Vaticano e fece visite pastorali nelle carceri e negli ospedali, ma non oltrepassò mai i confini dell’Italia. In precedenza Pio VI e Pio VII, alla fine del settecento e all’inizio dell’ottocento, avevano lasciato i territori che all’epoca facevano parte dello Stato Pontificio, in Italia centrale, ma erano stati costretti a farlo a causa dell’avanzata delle truppe napoleoniche. Più in generale vari papi hanno risieduto lontano da Roma, ma sempre a causa di conflitti o scontri politici, e mai per loro volontà. Nel 1978, con l’ascesa al soglio pontificio del polacco Karol Wojtyła, i viaggi papali hanno acquisito una centralità inedita, e da quel momento sono diventati uno dei principali strumenti pastorali e diplomatici del successore di Pietro. Nel suo lungo pontificato Giovanni Paolo II ha compiuto 104 viaggi apostolici e visitato 129 paesi, con una media di quasi quattro viaggi all’anno. Il “papa viaggiatore”, secondo la definizione dei cronisti del tempo, è stato il grande architetto del “viaggio papale” come lo conosciamo oggi: una combinazione di fede, spettacolo, emotività e geopolitica. Benedetto XVI ne ha ridotto la frequenza, ma non di molto. Nonostante l’età avanzata, infatti, ha compiuto 24 viaggi in otto anni. Francesco ne ha fatti 47 in dodici anni, con un ritmo simile a quello di Giovanni Paolo II. Nel 1967 il filosofo Guy Debord formulò una tesi provocatoria secondo cui nelle società moderne la vita somiglia sempre di più a un immenso accumulo di spettacoli. Qualche decennio dopo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy hanno approfondito quell’intuizione elaborando il concetto di “iperspettacolarizzazione” e definendo il costante appello alle emozioni, “l’economia dell’esperienza” e il divismo come tratti essenziali della cultura capitalista di massa della fine del novecento.

Invece di opporsi a queste tendenze, il Vaticano ha saputo muoversi al loro interno come un pesce nell’acqua. Dalla fine dell’ottocento, quando Pio IX accettò di farsi fotografare e Leone XIII di farsi filmare, il papato ha progressivamente consolidato la sua immagine pubblica, grazie a una capacità sempre maggiore di adottare il linguaggio dello spettacolo e immergersi nella cultura di massa. Ai tempi di Pio XI (Achille Ratti), la Santa Sede creò Radio Vaticana. Durante la seconda metà degli anni trenta l’emittente diventò un punto di riferimento per i cattolici ed entrò a far parte dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Poco dopo, nel corso del pontificato di Pio XII (Eugenio Pacelli, che prima di diventare papa era stato il protagonista del film documentario sul ventitreesimo Congresso eucaristico internazionale di Buenos Aires), la Santa Sede superò la sua diffidenza nei confronti del cinema e produsse nel 1942 un documentario biografico sulla vita e sul messaggio del papa: Pastor angelicus. Negli anni sessanta il processo di spettacolarizzazione s’intensificò, anche grazie ai viaggi papali.

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Da questo punto di vista, il culmine è sicuramente Giovanni Paolo II. Sfruttando la sua esperienza giovanile nel mondo del teatro (aveva sognato di diventare attore), Wojtyła trasformò i suoi viaggi internazionali in eventi di massa, che spesso si tenevano negli stadi di calcio come gli spettacoli delle stelle della musica, in perfetta sintonia con le logiche del capitalismo emotivo e immersivo descritte da Lipovetsky e Serroy. Giovanni Paolo II iperspettacolarizzò la fede e collegò l’universo religioso alle dinamiche della società di massa e alla cultura emotiva del capitalismo avanzato. La sua abitudine di baciare il suolo nei paesi visitati è forse la sua immagine più conosciuta, ma per tutto il suo pontificato fu un abile produttore d’immagini iconiche, capaci di commuovere il pubblico e unire l’esperienza religiosa alla cultura popolare. Nel 1988 a Oruro, in Bolivia, indossò un casco da minatore, conquistando i lavoratori presenti. Nel 1989 una sua risata spontanea fu immortalata dalle videocamere durante uno spettacolo di clown. Queste immagini fecero il giro del mondo, contribuendo a “umanizzare” la figura papale e a rafforzare i processi d’identificazione religiosa tra i fedeli. In precedenza, nel 1983, il papa aveva stretto la mano all’uomo che due anni prima aveva cercato di assassinarlo. Nel 2000, invece, durante il Giubileo, abbracciò un’ex prostituta sieropositiva. L’elenco potrebbe proseguire all’infinito. Anche Benedetto XVI, figura poco carismatica che a differenza del suo predecessore non aveva una grande presenza scenica, diede vita ad alcuni momenti indimenticabili. Nel 2011, durante un viaggio a Madrid per la Giornata mondiale della gioventù, decise di rimanere al suo posto durante un violento nubifragio, generando immagini impressionanti che i mezzi d’informazione vaticani diffusero in tutto il mondo. Nel 2012, durante una visita in Messico, accettò d’indossare un sombrero da mariachi per rallegrare i presenti.

A sinistra: Francesco sull’aereo per l’Avana, il 12 febbraio 2016. A destra: Giovanni Paolo II arriva in Botswana, il 13 settembre 1988 ( Alessandro Di Meo/Derrick Ceyrac, Reuters/Contrasto, Afp )

Dopo la clamorosa rinuncia di Benedetto XVI (il principale lascito politico e simbolico del suo pontificato), i viaggi di Francesco sono stati terreno fertile per la produzione di testimonianze estetiche e iconiche, e non per caso.

Francesco ha infatti compreso fin dal primo momento che le sue azioni, i suoi gesti e i suoi interventi durante i viaggi sarebbero stati un’ottima risorsa per far conoscere le sue idee e ricostituire l’autorità papale e l’influenza della chiesa. Nel 2013, in occasione della sua prima lavanda dei piedi, ha rotto con una tradizione liturgica secolare lavando i piedi a due donne, una delle quali musulmana. Nel 2015, nel corso di un viaggio in Bolivia, si è ispirato a Giovanni Paolo II, facendosi immortalare con un casco da minatore. Nel 2016 ha indossato un sombrero in Messico. Nello stesso anno, dopo un’udienza generale in Vaticano, ha sfoggiato un casco da pompiere. Al 2018 risale uno dei momenti più emotivi dei suoi dodici anni di pontificato, quando durante un’udienza un bambino gli ha chiesto se suo padre, ateo e morto da poco, fosse comunque andato in paradiso. Il papa, commosso, l’ha abbracciato e gli ha detto che dio non abbandona mai i suoi figli, suscitando applausi e profonda emozione nel pubblico. Nel 2019, in uno dei momenti iconici del suo pontificato, si è inginocchiato e ha baciato i piedi dei leader politici rivali del Sud Sudan, implorando la fine della guerra. Nel 2023 lo speciale di Disney+ in cui Francesco conversa in modo franco e diretto con alcuni adolescenti, senza seguire un copione, ha prodotto altre immagini di grande effetto mediatico. Verso la fine del suo pontificato, Francesco ha dato vita a una delle testimonianze più importanti della sua vita, percorrendo la basilica di San Pietro in sedia a rotelle, senza i paramenti pontifici, avvolto in una coperta e visibilmente in precarie condizioni di salute, esibendo senza filtri la sua fragilità. È stato un gesto profetico. L’unico papa ad aver visitato l’Argentina, prima di Leone XIV, è stato Giovanni Paolo II, in due occasioni, nel 1982 e nel 1987. Tuttavia, la visita del cardinale Pacelli nel 1934, in occasione del Congresso eucaristico internazionale, appare a posteriori come qualcosa di molto simile a un viaggio apostolico. Innanzitutto per il prestigio del cardinale. In quel momento, infatti, Pacelli era il segretario di stato di Pio XI, uno dei ruoli più influenti in Vaticano. All’epoca la presenza di Pacelli a Buenos Aires non passò certo inosservata, con la stampa che sottolineò la sua importanza e il fatto che fosse la prima volta in cui un segretario di stato visitava il Sudamerica. Il carattere di “quasi-visita” papale non si basa solo sull’accoglienza entusiastica dei cattolici, ma anche sul fatto che Pacelli partecipò al congresso con il titolo di legato pontificio a latere, cioè quasi “un altro sé” del pontefice con i più ampi poteri. E non possiamo dimenticare che pochi anni dopo, nel 1939, Pacelli fu eletto papa con il nome di Pio XII. A Buenos Aires festeggiarono come se il nuovo pontefice fosse argentino.

Le due visite di Giovanni Paolo II sono state molto diverse. La prima, nel 1982, fu frettolosa e motivata dalla guerra delle Falkland/Malvine. Il papa arrivò l’11 giugno, tre giorni prima della resa argentina, e rimase nel paese appena trenta ore, che gli bastarono per celebrare due grandi messe: una nel parco più grande della capitale e l’altra a Luján. L’obiettivo era soprattutto evitare che la precedente visita del papa nel Regno Unito fosse interpretata come una manifestazione di sostegno ai britannici nel conflitto in corso. Il viaggio nel Regno Unito era stato pianificato prima dello scoppio della guerra e, dopo aver valutato la possibilità di annullarlo, il Vaticano decise di ampliarlo aggiungendo una tappa in Argentina. La seconda, invece, fu un viaggio apostolico in piena regola. Nell’arco di sei giorni il corteo papale raggiunse undici città: Buenos Aires, Luján, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná e Rosario. Si stima che in totale il papa riunì quattro milioni di fedeli, pronunciando decine di discorsi che, tra le altre cose, affrontavano il tema dell’indissolubilità del matrimonio (mentre nel paese era approvata la legge sul divorzio). Giovanni Paolo II commemorò inoltre la mediazione papale che aveva scongiurato la guerra tra Argentina e Cile per il controllo del canale di Beagle. Tra gli eventi più memorabili di quella visita ricordiamo la celebrazione il 12 aprile della Giornata mondiale della gioventù, con più di un milione di persone radunate lungo avenida 9 de Julio a Buenos Aires per la messa di chiusura, alla presenza della statua originale della vergine di Luján. Anche a Rosario, Córdoba e Mendoza il papa attirò folle che oscillavano tra le 300mila e le 400mila persone.

Doppio invito

Per garantire il successo di un viaggio papale, gli ingranaggi della macchina diplomatica vaticana si attivano con largo anticipo. Prima di dare inizio al processo, la Santa Sede richiede un doppio invito, da parte del governo e da parte della conferenza episcopale del paese in questione. Naturalmente questi inviti arrivano dopo una serie di colloqui esplorativi più o meno informali riguardo a una possibile visita. La decisione non viene presa alla leggera. Al contrario, il Vaticano analizza un’infinità di variabili e prende in considerazione fattori non solo religiosi ma anche politici e sociali. Come diceva Francesco, l’obiettivo è “incontrare, accompagnare e conoscere il popolo di dio”, ma anche rafforzare le relazioni tra la Santa Sede e alcuni stati, nonché richiamare l’attenzione globale su alcuni temi. A tutto questo si aggiungono elementi geopolitici. L’anticomunismo di Giovanni Paolo II, per esempio, lo spinse a viaggiare spesso in Europa orientale e in particolare in Polonia, la sua terra natale, visitata ben nove volte.

Benedetto XVI celebra una messa all’aperto a Madrid, il 20 agosto 2011 ( Andres Kudacki, Ap/Lapresse )

Una volta ricevuto l’invito, la segreteria di stato della Santa Sede, insieme alla nunziatura apostolica (l’equivalente di un’ambasciata) e alla conferenza episcopale locale, elabora un rapporto ampio e dettagliato destinato al papa. Nel documento sono presi in considerazione diversi aspetti: la situazione sociale, gli aspetti religiosi, i precedenti e soprattutto le condizioni politiche del paese. Quest’ultimo punto è particolarmente delicato. In generale, i pontefici evitano qualsiasi coinvolgimento nelle dispute elettorali. Per questo motivo, per esempio, non viaggiano durante le campagne elettorali. Nonostante la partecipazione attiva di tanti collaboratori, la decisione finale spetta al papa. Francesco ha descritto con chiarezza questo processo: “Ascolto il parere dei miei collaboratori e della gente comune. Poi prego e rifletto a lungo. Alla fine la decisione viene da dentro, come un frutto maturo”. Dal punto di vista dell’istituzione papale, i viaggi hanno un altro significato: rafforzare l’autorità del papa, sia all’interno sia all’esterno del mondo cattolico. I viaggi sono anche una risorsa importante per diffondere le linee guida del papato. Questo è favorito dal fatto che durante i viaggi il papa è accompagnato da decine di giornalisti, esperti di comunicazione e saggisti, e a volte anche scienziati e intellettuali. Negli ultimi anni il seguito del papa è arrivato a contare fino a ottanta persone, scelte secondo criteri di equilibrio tra le grandi agenzie internazionali (Ap, Reuters e Afp), i mezzi di comunicazione cattolici (Ewtn, Rome Reports, National Catholic Reporter, Crux), i mezzi d’informazione del paese ospitante e quelli del paese d’origine del papa. Del gruppo possono fare parte anche scrittori, com’è avvenuto con Javier Cercas durante il viaggio di Francesco in Mongolia nel 2023. Questo sistema amplifica in modo formidabile la voce del papa durante il viaggio ed è uno strumento utile per rilanciare rapidamente temi e linee guida. Oltre ai colloqui durante i voli, diventati più flessibili durante il pontificato di Francesco, nel corso del viaggio di ritorno in aereo è di solito organizzata una conferenza stampa in cui il papa risponde alle domande e fa un bilancio della visita. Oggi l’importanza di questi eventi per tracciare la rotta da seguire e comunicare a livello globale è paragonabile, se non superiore, a quella delle encicliche e degli altri documenti ufficiali.

Durante le sue conversazioni a bordo degli aerei, Francesco ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni di peso. Ma quando si tratta di trasmettere un messaggio, a volte la scelta della destinazione è più importante delle parole. Jorge Mario Bergoglio, per esempio, ha inaugurato il suo pontificato con un viaggio a Lampedusa (tecnicamente si è trattato di una visita pastorale, dato che non sono stati varcati i confini italiani) per soffermarsi sulla questione dell’immigrazione dall’Africa e denunciare “la globalizzazione dell’indifferenza”. Quel gesto è stato estremamente efficace. Allo stesso modo, durante i suoi viaggi in Bolivia e Paraguay, Francesco ha messo in risalto temi sociali e proposto definizioni che abbiamo ritrovato nei principali documenti del suo pontificato: le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, e la dichiarazione dottrinale Dignitas infinita.

Negli anni sessanta, quando Paolo VI scelse Giordania e Israele per inaugurare i viaggi apostolici, la sua intenzione, tra le altre cose, era promuovere il dialogo ecumenico, una delle priorità del suo pontificato. Durante il viaggio abbracciò Atenagora I, patriarca di Costantinopoli. Dopo la crisi dei missili a Cuba, che rischiò di scatenare un conflitto nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il suo discorso alle Nazioni Unite nel 1965 si concentrò sulla pace nel mondo e sull’importanza di rafforzare le istituzioni internazionali per risolvere i conflitti. Nel corso di un viaggio in India incontrò gli abitanti dei quartieri poveri di Bombay (oggi Mumbai), in sintonia con la sua idea di una chiesa “che metta i poveri al primo posto”.

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Fin dall’inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II usò i viaggi per promuovere la difesa della “morale cattolica”. A Filadelfia nel 1979 e in Scozia nel 1982 enfatizzò l’importanza della castità, definita come pienezza dell’amore, e del sacramento del matrimonio. Molte di queste idee hanno contribuito nel tempo a delineare quella che in seguito è stata definita la sua “teologia del corpo”. Nel 1989, durante un viaggio in Spagna, Giovanni Paolo II tornò sull’argomento, condannando il sesso fine a se stesso. Le frequenti visite in Polonia furono invece uno degli strumenti principali per affermare la sua posizione marcatamente anticomunista. Dopo il crollo del comunismo lo stesso Michail Gorbačëv, leader dell’Unione Sovietica tra il 1985 e il 1991, riconobbe che le visite del papa erano state un fattore destabilizzante in Europa orientale. Ratzinger ha invece sfruttato i suoi viaggi in Austria, Francia e Germania per riaffermare il ruolo del cattolicesimo nella storia europea e per fare appello al diritto naturale come freno nei confronti del “relativismo culturale” e della secolarizzazione, due temi centrali del suo pontificato.

Prospettiva transnazionale

Le destinazioni dei viaggi apostolici riflettono diverse sensibilità teologiche, ma anche cambiamenti strutturali nel mondo cattolico. Negli ultimi cinquant’anni la chiesa ha smesso progressivamente di essere un’istituzione fondamentalmente europea, seppur con ramificazioni in tutto il mondo, per adottare una prospettiva decisamente più transnazionale, con maggiore equilibrio tra i vari continenti. Quest’evoluzione, tra le altre cose, ha avuto riflessi concreti nei conclavi, dove i cardinali provenienti dai paesi extraeuropei sono sempre più numerosi. Giovanni Paolo II ha compiuto quasi il 60 per cento dei suoi viaggi in Europa, mentre Benedetto XVI è arrivato al 68 per cento. La svolta è arrivata con Francesco, che ha puntato di più sulle “periferie”: il 60 per cento dei suoi viaggi si è svolto al di fuori dei confini europei. Bergoglio è stato anche il primo papa a visitare paesi come Mongolia, Birmania, Sud Sudan e Iraq. Per quanto riguarda Leone XIV, al momento sembra che voglia seguire la strada del suo predecessore. Finora ha visitato l’Africa (Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale) e l’America Latina (Uruguay, Argentina e Perù).

Nel primo anno e mezzo del suo pontificato, Leone XIV ha mantenuto uno stile comunicativo piuttosto cauto. In generale, ha dato la priorità ai canali formali del Vaticano, e le sue dichiarazioni sono state meno filosofiche e più concise rispetto a quelle del suo predecessore. Questa scelta è in parte legata alla spiritualità agostiniana, che pone l’accento sull’introspezione e sull’autoconoscimento, e alla personalità di Robert Francis Prevost, ma sicuramente è dovuta anche a una precisa strategia politica il cui scopo è attenuare la polarizzazione interna alla chiesa, aumentata sotto papa Francesco. Ma è ancora presto per esprimere giudizi. Negli ultimi mesi, però, i toni usati da Leone XIV sono un po’ cambiati. L’attacco verbale di Donald Trump, che ha accusato il papa di essere debole sulla criminalità e disastroso in politica estera, non è stato solo vergognoso ma anche intempestivo. Evidentemente il presidente statunitense conosce poco la diplomazia vaticana, o semplicemente non gli interessa, perché ha scelto il momento peggiore per sfidare Prevost, che era già con un piede su un aereo diretto in Africa. La risposta breve ma incisiva del papa, “non ho paura di lui”, è arrivata già durante il volo per l’Algeria ed è stata immediatamente rilanciata dalle decine di giornalisti presenti, colpendo Trump con un bel diretto alla mascella. In Algeria, inoltre, l’immagine del papa che pregava scalzo nella Grande moschea di Algeri davanti alla qibla (il muro orientato verso La Mecca) è stata interpretata come un appello al dialogo interreligioso e una critica alle posizioni antimusulmane degli ambienti cattolici ed evangelici vicini al movimento Maga. Di recente Leone XIV è tornato sull’argomento, sottolineando che quella dell’estrema destra non è “un’espressione autentica del cristianesimo”.

Uruguay, Argentina e Perù

Nella sua visita in America Latina, Prevost ha visitato Casavalle, uno dei quartieri più poveri di Montevideo, in Uruguay, e il Cottolengo Don Orione di Claypole, in Argentina, una grande comunità cattolica che si occupa della cura delle persone con disabilità, duramente colpita dai tagli e dagli attacchi politici del governo di Javier Milei. Inoltre il papa ha ricevuto i leader sociali e sindacali alla Pontificia universidad católica argentina (Uca) e visitato il carcere di Villa Devoto. Infine, in Perù, ha visitato la Capilla San Óscar Romero (vescovo martire del Salvador) a Chiclayo, dove ha anche incontrato le comunità rurali. Il 15 novembre incontrerà i rappresentanti delle comunità tradizionali di Cuzco e dei popoli indigeni dell’Amazzonia. Prima di tornare in Vaticano, visiterà anche una casa di riposo a Lima. Il programma del viaggio suggerisce una continuità con l’orientamento teologico di Francesco e, nel caso dell’Argentina, un’impostazione chiaramente di sfida nei confronti del governo ultraliberista. In Perù la presenza di nemici di Prevost – in passato riuniti nel Sodalizio di vita cristiana, soppresso da Francesco poco prima della sua morte, basandosi anche sui rapporti redatti dall’attuale papa – ha suscitato alcune preoccupazioni riguardo alla visita. Nel suo recente libro El pastor y los lobos (il pastore e i lupi), Santiago Roncagliolo ha dipinto un quadro approfondito delle trame di chi punta a screditare Prevost. Nonostante i rischi religiosi, politici e di comunicazione, probabilmente il viaggio di Leone XIV, come già successo in Africa, contribuirà a rafforzare la sua autorità e a consolidare la sua voce. Il papa ne ha davvero bisogno, in un contesto di grandi sfide sia all’interno sia all’esterno della chiesa. In questo senso l’aver intrapreso il viaggio dopo un intervento chirurgico per un tumore maligna del polmone ha senz’altro aumentato la sua credibilità come leader impegnato a promuovere quello stesso umanesimo sociale cattolico che Francesco, sfidando i venti e le maree, aveva cercato di rilanciare sulla scena internazionale. ◆

(Traduzione di Andrea Sparacino)