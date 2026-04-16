“Lo scontro senza precedenti tra il presidente Donald Trump e papa Leone XIV ( nella foto ) potrebbe avere conseguenze importanti sulla società e la politica statunitense”, scrive Vox. Il conflitto è emerso dopo che il pontefice ha criticato apertamente l’intervento militare di Washington in Iran, chiedendo la fine delle ostilità e invitando alla tutela della vita umana. Trump ha reagito attaccando il papa sui social, definendolo “debole” e accusandolo di favorire la “sinistra radicale”. La tensione è aumentata quando il presidente ha pubblicato sui social un’immagine generata dall’ia in cui si rappresentava come Gesù, cancellata poco dopo. L’episodio ha provocato reazioni indignate non solo tra i cattolici ma anche tra gli evangelici e i conservatori, compresi quelli vicini al presidente. Un altro motivo di scontro è l’immigrazione, con il papa che ha criticato le politiche dell’amministrazione statunitense. “Trump rischia di perdere consenso tra i cattolici, che sono stati decisivi alle elezioni del 2024, e di rovinare il rapporto con parte della destra religiosa. Lo scontro potrebbe inoltre complicare gli equilibri interni al Partito repubblicano e rafforzare le divisioni nel fronte conservatore”.