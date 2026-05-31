Sei giorni dopo, Maxime Saada, presidente del directoire (l’organo direttivo) di Canal+, ha annunciato davanti a duecentosessanta produttori riuniti a Cannes di aver messo in una lista nera i firmatari. “Non ho voglia di lavorare con persone che mi trattano da criptofascista”, ha dichiarato a Les Echos. Le firme alla petizione sono poi salite a quattromila, con l’adesione di Ken Loach, Javier Bardem e Mark Ruffalo.

L’11 maggio 2026, alla vigilia del Festival di Cannes, seicento professionisti, tra cui Juliette Binoche, Raymond Depardon, Adèle Haenel e Swann Arlaud, hanno pubblicato su Libération una petizione contro la concentrazione del potere finanziario e dei mezzi d’informazione nelle mani di Bolloré. Questi “dipendono oggi, in misura diversa, dal denaro di Vincent Bolloré”, si legge nel testo.

Vincent Bolloré, miliardario bretone e azionista di riferimento di Canal+ dal 2012, è diventato il nodo centrale dell’economia del cinema francese. Canal+ è oggi la principale fonte di finanziamento privato della produzione nazionale, mentre televisioni generaliste, piattaforme e fondi pubblici riducono il proprio ruolo. A fare da contrappeso c’è il Cnc , il Centre national du cinéma et de l’image animée, che dal 1946 ridistribuisce al settore i ricavi di una tassa su biglietti, abbonamenti televisivi e piattaforme streaming. Ma il Cnc subisce forti pressioni politiche.

Il 79º festival di Cannes si è svolto in un clima “ambivalente”, sottolinea Le Monde. Molti registi hanno riconosciuto che senza Canal+ non avrebbero potuto realizzare i loro film, mentre il pubblico ha fischiato il logo del canale ogni volta che appariva sullo schermo. La polemica, osserva il quotidiano, ha finito per “internazionalizzare” la figura di Bolloré, collocandolo al centro del dibattito globale sul cinema francese.

Nel 2025 Canal+ ha investito 163 milioni di euro nel cinema francese, scrive Les Échos citando i dati del Cnc. Su 216 film prodotti, 104 sono stati prefinanziati dal gruppo. Il finanziamento complessivo al cinema è sceso del 20 per cento in un anno, da 1,16 miliardi a 907 milioni di euro.

La novità più rilevante è l’acquisizione della Ugc, la terza rete di sale cinematografiche francesi, con 510 schermi tra cui l’Ugc Les Halles a Parigi, il più frequentato d’Europa. Nell’ottobre 2025 Canal+ ne ha rilevato il 34 per cento. Secondo Le Monde, l’Ugc aveva accettato nuovi investitori dopo le difficoltà legate alla pandemia, che avevano colpito in particolare i multiplex. Molte organizzazioni professionali avevano preferito Canal+ a Netflix o Amazon, ma l’operazione ha fatto crescere il timore di un’integrazione verticale senza precedenti.

Il Nouvel Obs ha ricordato che Canal+ controlla già la produzione e la distribuzione attraverso StudioCanal, il primo produttore e distributore europeo. Con l’Ugc, scrive il settimanale, il gruppo potrebbe presidiare “ogni fase della filiera”, dal finanziamento alla sala. “Canal+ potrà mantenere in cartellone un film in cui crede”, ha spiegato a Les Échos François Godard della Ender Analysis, una società di ricerca nel settore della comunicazione e dell’ intrattenimento. “Chi decide cosa resta in sala decide anche cosa viene visto, e questo è già un potere editoriale”.

Nel corso degli anni non sono mancati casi in cui Bolloré è intervenuto sulle scelte di produzione. Nel 2015 oppose il veto a un film di François Ozon sulla pedofilia nella chiesa cattolica. Il regista Christophe Honoré ha raccontato che un suo film e uno di Stéphane Brizé furono bloccati perché trattavano di omosessualità e sindacalismo.