Con le sue spiagge, i bar e le discoteche, Tel Aviv è considerata la città più progressista di Israele. E si trova ad appena sessanta chilometri dalla Striscia di Gaza.
Il giornalista del Guardian Matthew Cassel l’ha visitata per capire cosa pensano gli abitanti della guerra, della carestia e dei massacri commessi dai soldati dello stato ebraico contro la popolazione palestinese. E per sapere come considerano la crescente condanna internazionale nei confronti del governo guidato da Benjamin Netanyahu.
Il video.
