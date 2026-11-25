Il 22 novembre il ministro dell’istruzione sudcoreano Choi Kyo-jin si è dimesso dopo essere stato travolto da uno scandalo che ha messo in dubbio la regolarità del suneung, l’esame nazionale di ammissione all’università. Il caso è scoppiato il 15 novembre, quando il primo classificato all’esame nazionale per consulenti fiscali ha ammesso di aver usato una microcamera, uno smartphone e un chatbot d’intelligenza artificiale per ottenere un punteggio quasi perfetto. La rivelazione è arrivata pochi giorni prima del suneung del 19 novembre, il difficile esame di ammissione all’università a cui avrebbero partecipato circa 490mila studenti. Choi, 72 anni, non è però riuscito a rassicurare l’opinione pubblica, afferma il quotidiano sudcoreano Korea JoongAng Daily: “Il 16 novembre, durante una seduta plenaria della commissione parlamentare per l’istruzione, un deputato del Partito del potere popolare (Ppp, il principale partito d’opposizione di destra) ha chiesto a Choi se era certo di poter smascherare il 100 per cento dei casi di frode con l’ia al suneung. ‘Direi di no, considerando anche la mia età’, ha risposto il ministro, suscitando forti critiche”.

“Il presidente Lee Jae-myung ha reagito alle polemiche ordinando una revisione completa della gestione del suneung nella speranza di garantire la regolarità di un esame cruciale per il futuro degli studenti in una delle società più competitive del mondo”, scrive il quotidiano britannico Financial Times. “Ha anche offerto cento milioni di won (circa 68mila euro) di ricompensa a chi avesse contribuito a individuare le frodi con l’ia”. “Due giorni prima del suneung”, prosegue il quotidiano, “le autorità hanno limitato l’accesso al wifi intorno alle sedi d’esame, hanno deciso di applicare adesivi sui bottoni dei vestiti degli studenti per oscurare eventuali microcamere e hanno adottato un sistema per individuare gli smartphone. Hanno inoltre schierato 8.400 ispettori ed esaminatori, il doppio del previsto, vietato agli studenti di portare penne e gomme da cancellare da casa e stabilito che gli studenti sorpresi a imbrogliare non avrebbero potuto rifare l’esame per dieci anni”.

Secondo il quotidiano statunitense The New York Times, le dimissioni del ministro sono state accelerate dalle reazioni negative alle nuove misure, introdotte in fretta e furia subito prima dell’esame, dopo che per mesi le autorità si erano limitate a occuparsi dei possibili rischi legati all’uso degli smart glasses: “La misura più dirompente è stata senz’altro la serie di messaggi di allerta inviati a tutti i telefoni cellulari del paese durante il suneung. Questi messaggi, di solito riservati a gravi emergenze nazionali, sono progettati per emettere segnali acustici molto forti che ignorano le impostazioni della suoneria”. “Le nuove misure hanno causato grande confusione e provocato le proteste di studenti e genitori”, afferma il New York Times. “Secondo alcuni esperti, hanno sottoposto gli studenti a uno stress ulteriore, impedendogli di risolvere correttamente i problemi”. In totale, secondo le autorità, durante il suneung del 19 novembre ci sono stati 111 casi d’irregolarità legate all’uso o al possesso di dispositivi elettronici. Cinquantaquattro smartphone sono stati individuati grazie ai messaggi di allerta.

Lo scandalo ha scosso un paese in cui il suneung – che dura otto ore e prevede domande standardizzate di matematica, coreano, inglese, storia e altre materie – ha un peso enorme, come sottolinea il quotidiano britannico The Guardian: “Determina quale università un candidato potrà frequentare e, di conseguenza, le sue prospettive future. È considerato un biglietto d’ingresso per università prestigiose, lavori ben retribuiti e perfino migliori prospettive di matrimonio”.

Premiare la creatività

Il quotidiano sudcoreano Hankyoreh sostiene che Choi abbia fatto bene a dimettersi e ad assumersi la responsabilità dell’intervento tardivo del ministero, anche perché “era dall’inizio dell’anno che si parlava dell’aumento delle frodi con l’ia in occasione di vari esami nazionali di certificazione professionale e tecnica”. “Le sue dimissioni, però, non risolvono tutti i problemi, come la crescente sfiducia dei cittadini nella regolarità degli esami”, prosegue Hankyoreh. “Il governo dovrà impiegare tutte le risorse disponibili per prevenire le frodi”. Ma questo non è sufficiente: “È arrivato il momento di cominciare a discutere di una profonda riforma del sistema dell’istruzione. I metodi di valutazione attuali sono inefficaci nell’era dell’ia. Ne è convinto anche Park Do-soon, che alla fine degli anni ottanta aveva contribuito a creare il suneung: ‘Prima ancora di pensare a come prevenire le frodi, dobbiamo chiederci se sia giusto sottoporre gli studenti a test che sembrano fatti apposta per l’intelligenza artificiale’”.

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Anche il quotidiano sudcoreano The Korea Herald si sofferma sulla necessità di riformare il suneung, sottolineando che “un modello d’ia ha risolto le prove di coreano, inglese e matematica in dieci minuti, ottenendo il massimo dei voti”. “Maggiori controlli possono scoraggiare le frodi, ma non possono garantire che tutti i dispositivi illeciti siano individuati”, prosegue lo Herald. “È il caso quindi di riformare l’esame, prevedendo scritti e orali che mostrino le reali capacità degli studenti”. “In Corea c’è un esame che ha un ruolo eccessivo nel determinare il futuro degli studenti, influendo sulle loro prospettive lavorative e personali”, spiega Shin Kwang-young, professore emerito di sociologia all’università Chung-Ang di Seoul, intervistato dal Financial Times. “È chiaro che in una situazione simile molti hanno la tentazione d’imbrogliare, usando le nuove tecnologie”. “Il sistema attuale contribuisce ben poco a preparare gli studenti o il paese alle sfide dei prossimi anni”, conclude Shin. “Biogna cominciare a premiare la creatività, il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi”. ◆

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