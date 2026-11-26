Gulliver compie 300 anni e rileggerlo può aiutarci a lenire l’urticante sensazione fisica di essere sempre fuori scala rispetto agli eventi. Noi nella parte dei lillipuziani, ovviamente; il gigante di Swift in quella della finanza, delle guerre e dei treni in ritardo. Altra lettura utile è il saggio Sul teatro di marionette _del poeta tedesco Heinrich von Kleist, secondo cui la grazia – intesa come assenza di gravità mentale – appartiene solo a chi è privo di autocoscienza o a chi possiede una coscienza infinita, come i pupi. Ma per misurare le forze che ci sovrastano, a noi che siamo troppo piccoli per governarle, potrebbe essere ancora più utile guardare _Shrunk (Amazon), gioco previsto per il 2027 in cui i concorrenti tra i nove e i dodici anni saranno “rimpiccioliti” fino a cinque centimetri d’altezza e catapultati in una casa dove tutto è enorme, tra docce di ketchup e pozzanghere grandi come laghi. Scaleranno i tavoli da cucina, affronteranno attaccapanni simili a grattacieli e planeranno su praterie di cuscini. Non gareggeranno da soli, ma in squadra con fratelli e amici: per superare ostacoli giganti serve un contrappeso, qualcuno che ti tiri su mentre il vuoto sotto si trasforma in un abisso. Spero che lo show offra ai bambini una palestra per orientarsi verso nuove, gioiose barricate, istruendoli in quell’arte dei fili sottilissimi – di cui erano maestri i colleghi lillipuziani – indispensabile per imbracare noi Gulliver. ◆