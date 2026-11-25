A Taranto, in Puglia, la mitilicoltura è una tradizione secolare e una fonte di reddito per centinaia di famiglie. Qui la produzione annuale di cozze può raggiungere le 15mila tonnellate, ma negli ultimi anni si è drasticamente ridotta a causa della crisi climatica che sta scaldando troppo il mar Piccolo.

Nel 2026, secondo le stime dei mitilicoltori, si sarebbe perso circa il 90-95 per cento del novellame (le cozze giovani), mettendo a serio rischio anche la produzione del prossimo anno.

Il video di Maria Vera Genchi e Matteo Scannavini.