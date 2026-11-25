Friedrich Merz ha appena riportato alla luce un episodio storico al centro di un malinteso che alimenta il dibattito sull’invasione russa dell’Ucraina. Il cancelliere tedesco ha definito “un errore” il fatto che l’Ucraina non sia stata ammessa nella Nato nel 2008, durante il vertice di Bucarest. “Se fosse entrata nell’alleanza, probabilmente questa guerra si sarebbe potuta evitare”, ha dichiarato Merz.
Queste parole sollevano vari interrogativi, a cominciare dal fatto che l’opposizione all’adesione dell’Ucraina era stata guidata da Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, che erano all’epoca presidente della Francia e cancelliera della Germania. Con la sua dichiarazione, Merz ha sostanzialmente detto ad alta voce quello che molti pensano da tempo: il bilancio dell’operato di Merkel, incensato nel momento della sua uscita di scena a dicembre del 2021 (poche settimane prima dell’invasione dell’Ucraina), non è stato poi così brillante.
La vicenda offre l’occasione di tornare a quel momento decisivo dopo la guerra fredda. Il contesto è importante. L’anno precedente Vladimir Putin, al potere già da sette anni, aveva pronunciato un discorso clamoroso durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza, segnando la sua rottura con l’occidente. Ma nessuno gli aveva prestato attenzione, perché la Russia era ancora troppo debole per fare paura.
All’epoca si parlava già dell’Ucraina, ma soprattutto della Georgia. Il 2008 è l’anno della guerra in Georgia, con l’occupazione russa di intere regioni del paese, che dura ancora oggi. Al vertice Nato di Bucarest il destino di Ucraina e Georgia era stato legato, non in vista di un’adesione piena e immediata (contrariamente a quanto afferma il cancelliere tedesco), ma in un processo chiamato Piano d’azione per l’adesione (Map), che non garantiva nulla.
A Bucarest i paesi dell’alleanza erano divisi. A causa dell’opposizione francese e tedesca, alla fine il vertice si era concluso con un compromesso ambiguo: la vocazione di Georgia e Ucraina a entrare in futuro nella Nato era stata affermata, ma senza avviare alcun processo. Era la soluzione peggiore: si agitava un drappo rosso davanti a Putin senza offrire la minima garanzia ai due paesi dell’ex Unione Sovietica.
Oggi gli storici e i diplomatici riconoscono che fu un errore, e Merz lo ha ammesso per la prima volta in modo chiaro. Putin avrebbe agito in modo diverso se l’Ucraina fosse stata coinvolta nel processo di adesione, ma senza essere protetta dall’articolo 5 dell’alleanza, che prevede la solidarietà in caso di aggressione? Resta ancora da dimostrare.
La disputa storica ha senso solo in rapporto alla situazione attuale. La narrazione russa, ripresa da alcune forze politiche europee, attribuisce all’allargamento della Nato la responsabilità dello scontro, mentre i difensori dell’Ucraina considerano la guerra l’ennesima manifestazione della volontà imperiale di Mosca nella versione di Putin.
La realtà del 2008 è che in occidente c’era poca voglia di allargare l’alleanza fino alle porte della Russia. E il compromesso ipocrita di Bucarest faceva comodo a tutti. Oggi la questione dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato incombe sulla crisi, e sulla possibilità di una conclusione negoziata della guerra, in un contesto ribaltato soprattutto a causa della compiacenza di Donald Trump verso Putin.
La posta in gioco riguarda la visione del mondo: quella delle superpotenze che si spartiscono le sfere d’influenza o quella dei paesi sovrani, liberi di scegliere le loro alleanze e il loro futuro. A causa dell’errore del 2008, oggi questa scelta avviene nella guerra e nella sofferenza. Ma è comunque nelle nostre mani. ◆
(Traduzione di Andrea Sparacino)
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