Friedrich Merz ha appena riportato alla luce un episodio storico al centro di un malinteso che alimenta il dibattito sull’invasione russa dell’Ucraina. Il cancelliere tedesco ha definito “un errore” il fatto che l’Ucraina non sia stata ammessa nella Nato nel 2008, durante il vertice di Bucarest. “Se fosse entrata nell’alleanza, probabilmente questa guerra si sarebbe potuta evitare”, ha dichiarato Merz.

Queste parole sollevano vari interrogativi, a cominciare dal fatto che l’opposizione all’adesione dell’Ucraina era stata guidata da Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, che erano all’epoca presidente della Francia e cancelliera della Germania. Con la sua dichiarazione, Merz ha sostanzialmente detto ad alta voce quello che molti pensano da tempo: il bilancio dell’operato di Merkel, incensato nel momento della sua uscita di scena a dicembre del 2021 (poche settimane prima dell’invasione dell’Ucraina), non è stato poi così brillante.

La vicenda offre l’occasione di tornare a quel momento decisivo dopo la guerra fredda. Il contesto è importante. L’anno precedente Vladimir Putin, al potere già da sette anni, aveva pronunciato un discorso clamoroso durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza, segnando la sua rottura con l’occidente. Ma nessuno gli aveva prestato attenzione, perché la Russia era ancora troppo debole per fare paura.