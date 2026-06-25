Gianluca Costantini è un autore di fumetti. Ha 54 anni ed è nato a Ravenna. Il suo ultimo libro è Volodymyr Zelensky - Au nom de l’Ukraine (Delcourt 2025). Maziyar Ghiabi è professore all’università di Exeter. Ha 39 anni ed è nato ad Arak, in Iran. È autore di States without people (McGill-Queen’s 2025) e sceneggiatore del fumetto Nero Libanese in collaborazione con Igort.