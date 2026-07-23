Jérôme Mulot è un autore di fumetti nato il 10 agosto 1981 a Dijon, in Francia, che vive e lavora a Nantes. Il suo ultimo libro, pubblicato con Florent Ruppert, è La parte meravigliosa 3 – La testa di Melek (Coconino press 2024). Su Instagram è @jerome.mulot
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 74. Compra questo numero | Abbonati