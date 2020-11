Nel Regno Unito più del 40 per cento delle donne tra i 25 e i 35 anni afferma di aver ricevuto un’immagine non richiesta di genitali maschili. Con le nuove tecnologie i metodi per commettere questi abusi sono in aumento e negli ultimi anni è nato un nuovo tipo di molestia, il cyber flashing.

Il cyber flashing consiste nell’invio di immagini oscene a persone sconosciute attraverso servizi di messaggeria che usano il bluetooth o con AirDrop, uno strumento che consente di condividere contenuti all’istante con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Le impostazioni di default di AirDrop permettono a chiunque di inviare immagini in forma anonima e chi le riceve è costretto a visualizzarle in anteprima, prima di decidere se accettarle o meno. Questo sistema ha generato una serie di abusi, in strada e sui mezzi pubblici, ancora più inquietanti perché il molestatore è sconosciuto e si trova nelle vicinanze della vittima.

Spesso questi episodi di esibizionismo vengono minimizzati e le leggi non riescono a tenere il passo con le innovazioni. Inoltre le aziende tecnologiche non fanno abbastanza per limitare funzioni che possono essere facilmente manipolate.

Il video della Thomson Reuters Foundation.