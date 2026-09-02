Il sostegno a Israele è stato per generazioni un elemento centrale dell’identità di molti ebrei statunitensi. Oggi però, dopo il genocidio nella Striscia di Gaza, il rapporto con lo stato ebraico sta cambiando, soprattutto tra le nuove generazioni.
In questo video del Guardian, il giornalista Matthew Cassel va a New York per capire come le guerre condotte da Israele su più fronti stanno mettendo in discussione convinzioni radicate e creando divisioni anche all’interno delle famiglie.
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