Gioventù negata in Corea del Sud

La vera causa infatti non va cercata in un sistema educativo scadente, ma nella società coreana: nulla cambierà finché la laurea in un’università prestigiosa sarà considerata uno status symbol dai genitori e un fattore decisivo per trovare lavoro. È necessario un cambio di mentalità, ma ci vorrà del tempo.

Reach for the sky parla di una società in cui l’istruzione è diventata un business colossale, grazie alla sua ossessione per i risultati e la reputazione; di una cultura in cui l’istruzione è diventata importante quanto il modello di auto che guidi o le dimensioni del tuo appartamento; in cui le madri si dedicano al ruolo di addette all’educazione dei figli, investendo nello studio tutto il tempo disponibile.