Alcaldessa, diario di una sindaca

Per esempio le scene del videodiario di Colau, in cui siamo spettatori privilegiati delle sue reazioni e riflessioni, momenti brevi ma che ci dicono molto di lei, in cui ha toccato questioni che io non sarei mai riuscito ad affrontare con lei.

Proprio il tono del videodiario ha determinato quello dell’intero film: se inizialmente emergevano conflitti e frustrazione per le vicissitudini del progetto, più tardi quei momenti si sono liberati dalla tensione per diventare spazi di riflessione.

Se Colau non avesse vinto le elezioni sarebbe forse stato più difficile finire il film e ci sarebbe stato probabilmente meno interesse, ma questo non avrebbe cambiato le nostre intenzioni: partire da un tema universale, come quello della lotta dei deboli contro i forti, e vedere come la statura del nostro personaggio, con umiltà e impegno, cresceva passo passo per raggiungere i suoi obiettivi.

La verità è che quando si affronta un compito come questo, non ci si può chiedere se ci sarà un limite e nemmeno se il protagonista sarà disposto a mettersi a nudo, come ha avuto il coraggio di fare Ada Colau.