Rovine di un impero

I luoghi abbandonati sono il tema intorno a cui si sviluppa il lavoro del fotografo francese Thomas Jorion (1976). Per il suo nuovo progetto si è messo sulle tracce della storia coloniale del suo paese.

Negli ultimi anni Jorion ha attraversato i continenti, dalla Louisiana al Senegal fino alla Guadalupa, per cercare un’eredità dimenticata, con il desiderio di comporre un ritratto del vecchio impero francese e documentare cosa ne è rimasto oggi.

Come i pionieri dell’ottocento che affrontavano lunghe spedizioni per fotografare il mondo, Jorion viaggia con un’attrezzatura pesante, scegliendo di usare fotocamere di grande formato e pellicole. Vestiges d’empire non è solo un ritratto affascinante di architetture e paesaggi lasciati all’opera del tempo ma testimonia la vanità e la presunta gloria di un passato imperialista con cui la Francia fa i conti ancora oggi.

Il progetto è diventato un libro e sarà in mostra alla galleria Esther Woerdehoff di Parigi fino al 26 novembre 2016.