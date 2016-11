I vent’anni di Paris Photo

Dal 10 al 13 novembre il Grand palais ospita la ventesima edizione di Paris Photo. L’anno scorso l’evento era stato bruscamente interrotto dagli attentati in cui sono state uccise 132 persone.

Alla fiera partecipano 183 espositori tra gallerie e case editrici provenienti da tutto il mondo. Una delle sezioni più notevoli è Prismes, in cui convergono storie e opere realizzate in formati non convenzionali, come installazioni e in grande formato. Tra gli artisti esposti Bettina Rheims, Edward Burtynsky, William Klein e Antanas Sutkus.

Inoltre per celebrare il ventennale, Paris Photo ha realizzato, in collaborazione con le Éditions Xavier Barral, il volume Paris Photo 1997-2016. Parcours che ricostruisce il ruolo chiave della fiera parigina nella promozione della fotografia. Tra immagini e testi d’archivio, il libro si concentra su 89 autori che hanno fatto la storia di Paris Photo, come Martin Parr, Wim Wenders, Juergen Teller e Sophie Calle. All’evento sarà presentata un’edizione speciale con copertine diverse, realizzate grazie al contributo del collettivo fotografico francese Tendance Floue.