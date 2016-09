La Turchia in piazza per Erdoğan

L’enorme manifestazione “per la democrazia”, che ha rappresentato il momento culminante di tre settimane di mobilitazione dopo il fallito colpo di stato in Turchia, si è trasformata in una dimostrazione di forza per il presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Il popolo e l’opposizione hanno dimostrato di sostenerlo in maniera unitaria. Il 7 agosto la più grande manifestazione degli ultimi anni in Turchia ha riunito in un mare di bandiere turche a Yenikapi, sulle rive del mar di Marmara, centinaia di migliaia di turchi: tre milioni secondo i giornali filogovernativi.

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha preso la parola alla fine della manifestazione “per la democrazia e per i martiri” del fallito colpo di stato del 15 luglio, e ha di nuovo evocato la possibilità di ristabilire la pena di morte nel paese. “Se il popolo vuole la pena di morte, i partiti seguiranno la sua volontà”, ha detto Erdoğan davanti ai manifestanti che gridavano: “Pena di morte!”.