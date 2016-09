Hillary Clinton riprende la campagna elettorale. La candidata democratica alle elezioni presidenziali statunitensi è comparsa in pubblico dopo tre giorni di riposo. Ha parlato a Greensboro in North Carolina affermando che per il resto della campagna elettorale ha intenzione di concentrarsi su idee e proposte più che sullo scontro con il suo rivale repubblicano Donald Trump. Alle domande sulla sua polmonite ha risposto: “Sono una persona fortunata. Quando sto male posso permettermi di fermarmi per un paio di giorni. Molti americani non possono farlo”.