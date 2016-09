A Calais, in Francia, sono cominciati i lavori di costruzione di un muro per evitare l’accesso dei migranti al porto. Il muro, lungo un chilometro e alto quattro metri, correrà lungo la strada che circonda il porto di Calais e ha lo scopo di impedire l’accesso al porto da parte dei migranti che si trovano nel campo profughi noto come “la giungla”. I lavori, finanziati dal Regno Unito, costeranno circa 2,7 milioni di euro e dovrebbero terminare verso la fine dell’anno.