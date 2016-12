Trump nomina Scott Pruitt alla guida dell’Agenzia per la protezione ambientale. Il presidente eletto Donald Trump ha scelto il procuratore generale dell’Oklahoma Scott Pruitt come capo dell’agenzia federale che si occupa dell’ambiente. Pruitt è noto per il suo scetticismo sui cambiamenti climatici e la sua nomina sembra mirata a smantellare gli sforzi compiuti dall’amministrazione di Barack Obama in materia ambientale.