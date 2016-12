Raggiunto un accordo per far uscire da Aleppo i ribelli e i civili rimasti sotto assedio. L’intesa negoziata dai servizi segreti turchi e dall’esercito russo prevede un cessate il fuoco, che è cominciato il 13 dicembre alle 17 (ora italiana), ma soprattutto permette ai ribelli e ai civili sotto assedio di uscire dalla città in sicurezza, mentre arrivano notizie di esecuzioni extragiudiziali da parte delle truppe siriane. Dopo l’inizio della tregua l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite Vitaly Churkin ha dichiarato che le operazioni militari ad Aleppo est sono finite.