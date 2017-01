Tre soldati ucraini sono morti in un’offensiva filorussa ad ​Avdiyivka in Ucraina.

Ribelli separatisti filorussi hanno attaccato posizioni governative nella provincia di Donetsk Oblast, uccidendo tre soldati ucraini e interrompendo la fornitura elettrica ad Avdiyivka. Attualmente è in funzione soltanto uno dei tre impianti della centrale di coking di Avdiyivka, una delle più grandi fornitrici di energia all’industria siderurgica. L’attacco rappresenta l’ennesimo fallimento del cessate il fuoco decretato nel 2015 dagli accordi di Minsk.