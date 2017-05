Discriminati da un algoritmo

In Germania, per esempio, quando una persona si rivolge alla Kreditech per avere un prestito deve condividere con l’azienda una serie informazioni personali prese dai suoi account sui social network. Avere tra gli amici qualcuno che in passato ha rimborsato un prestito di solito è “un indicatore positivo”, ha detto al Financial Times il responsabile finanziario dell’azienda .

In un episodio della serie Black mirror il mondo è governato da un sistema di punteggi. Come succede per autisti e passeggeri di Uber , che si valutano a vicenda dopo ogni corsa, nell’episodio ogni persona valuta le altre con cui entra in relazione, dando un punteggio su una scala da uno a cinque. Il punteggio medio determina l’accesso delle persone a servizi e beni essenziali come la casa e i trasporti.

Fico, l’azienda che sta dietro un noto indice di rating, in India e in Russia sta collaborando con startup come Lenddo per raccogliere informazioni sugli utenti direttamente dal telefono. Lenddo usa la geolocalizzazione del telefono di chi chiede un prestito per capire se dice il vero riguardo a dove abita e a dove lavora, “analizzando poi la sua rete di conoscenze per capire se è in contatto con persone affidabili”, spiega Bloomberg.

Da una parte, raccogliere informazioni di diverso tipo può aiutare chi ha una bassa “affidabilità creditizia” ad avere accesso a prestiti che altrimenti gli sarebbero negati. Ma più questi algoritmi diventano complessi e impenetrabili, più aumenta la possibilità di sentirsi rifiutare un prestito o un lavoro – senza capire bene il motivo. Inoltre, analizzando anche il comportamento di amici e familiari c’è il rischio di attribuire a una persona una colpa che non ha, negandole delle opportunità a causa delle sue amicizie.

Le persone che vivono in aree dove il reddito è basso, per esempio, probabilmente hanno amici e familiari con entrate simili alle loro. È più probabile che tra i loro conoscenti ci sia qualcuno che in passato non ha ripagato un debito. Se un algoritmo tenesse conto di questa variabile, potrebbe escludere la persona solo per colpa dell’ambiente in cui vive.

Negli Stati Uniti l’Equal credit opportunity act non permette ai creditori di fare discriminazioni in base alla razza, al colore della pelle, alla religione, alla nazionalità, al genere, allo stato civile o all’età. Ma se si decidesse di prendere in considerazione la rete di conoscenze delle persone, i creditori potrebbero aggirare questo divieto.