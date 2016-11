Le promesse elettorali accantonate di Donald Trump

Cancellare Obamacare, il programma per la copertura sanitaria per tutti imposto da Barack Obama? Donald Trump non ne parla più. Il muro alla frontiera messicana che il candidato repubblicano prometteva di far pagare ai messicani? Il nuovo presidente sembra essersene dimenticato. E che dire dell’espulsione di milioni di immigrati senza documenti arrivati dall’America Latina? Anche qui, Trump sembra aver accantonato la sua promessa elettorale, e lo stesso vale per il divieto di mettere piede in territorio americano per i musulmani.

Le più mirabolanti promesse fatte da Trump durante la corsa alla Casa Bianca, la cui funzione primaria era quella di liberarsi della concorrenza degli altri candidati, fare scandalo e far parlare di sé come di un uomo che non ha paura di niente, sono ormai relegate in secondo piano.

Dato che non può espellere milioni di persone e non può togliere l’assistenza sanitaria ad altri milioni di persone che l’hanno appena ottenuta, Trump è rientrato nei ranghi e si sta lentamente normalizzando, fatta eccezione per due punti.

Razzismo e protezionismo mantenuti

Innanzitutto il nuovo presidente ha chiamato al suo fianco uomini legati all’estrema destra, come il futuro ministro della giustizia che in passato ha accusato un avvocato bianco di aver “tradito la sua razza” perché difendeva un imputato nero. L’America più reazionaria e razzista (minoritaria), dopo aver fatto la fortuna del candidato Trump, occuperà alte cariche accanto al presidente Trump. Il secondo punto di contatto tra la campagna elettorale di Trump e la sua presidenza, invece, sarà la revisione dei grandi accordi commerciali basati sul libero scambio.

Oltre al progetto di un trattato transatlantico, che di sicuro non sarà resuscitato, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti si ritireranno dal trattato transpacifico non appena il nuovo presidente si insedierà, il prossimo 20 gennaio.