La fine dell’austerità non dipende solo dalla Commissione europea

Li chiamano “burocrati”, “senza terra”, “ideologi liberisti” e “contabili”. È così che molti europei, tutti gli eurofobi e alcuni che lo sono meno, definiscono i commissari europei, componenti della Commissione che per le stesse persone sarebbe fonte di tutti i mali del continente.

Ma è proprio la Commissione – o “Bruxelles”, come la chiamano spesso – ad aver preso l’iniziativa di incitare l’eurozona a investire nel rilancio delle economie europee acconsentendo all’aumento della spesa pubblica. Questo appello era rivolto a tre dei 19 paesi dell’eurozona (Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo) il cui budget è in eccedenza o quasi in equilibrio. Per la Commissione si tratta di una scelta economica ma anche politica che vorrebbe frenare l’avanzata dell’estrema destra eurofoba e alimentare una crescita che ovunque è ancora troppo debole per arrestare la disoccupazione. La Commissione ha chiaramente ragione, ma cosa è accaduto il 5 dicembre, quando i ministri delle finanze dell’eurozona si sono riuniti per discutere questo invito?

Tre valutazioni sulla Commissione

Hanno risposto di no. Non è stato un no unanime, perché metà dei governi dell’eurozona, a cominciare da quello francese, ha sostenuto la Commissione. Ma un’altra metà, guidata dalla Germania e dai Paesi Bassi, ha pregato la Commissione di lasciar decidere ai governi la loro politica. E dato che queste decisioni si prendono per consenso, la risposta è stata no.

Questo ci spinge a tre valutazioni. La prima è che la vicenda ci fa capire come funziona davvero l’Unione europea. Contrariamente a quanto sostengono gli eurofobi, non è la Commissione a decidere nell’Unione, ma i governi, i politici che eleggiamo democraticamente e che in questo momento sono in maggioranza liberisti. Sono loro a sostenere la politica d’austerità, sulla cui applicazione la Commissione è tenuta a vigilare.