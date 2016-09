La caduta di Dilma Rousseff cancella i progressi del Brasile

Il 6 settembre l’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff ha lasciato il palazzo presidenziale di Brasilia e si è imbarcata su un volo diretto a Porto Alegre, la sua città d’adozione. Al suo posto c’è un successore che rischia di essere condannato per reati molto più gravi di quelli che l’hanno costretta a lasciare il potere, e un paese che ha perso il diritto di fare parte dei Brics.

La sigla Bric era stata introdotta nel 2001 da Jim O’Neill della Goldman Sachs per designare un gruppo di paesi a rapida crescita economica che aspiravano al ruolo di potenze globali emergenti: il Brasile, la Russia, l’India e la Cina. La lettera esse era stata aggiunta nel 2010 per indicare il Sudafrica. I Brics hanno perfino cominciato a tenere vertici annuali, anche se quasi sempre si trattava di eventi autocelebrativi.

Nessuno teneva a questo status più dei brasiliani. Non c’è dubbio che la Cina e l’India, ciascuna dotata di 1,3 miliardi di abitanti, fossero grandi potenze. La Russia era una grande potenza in fase di recupero, non una nuova. Ma il Brasile, come il Sudafrica, non aveva diritto a stare in quel gruppo, perché non aveva la combinazione di popolazione, risorse e tessuto economico che fa di un paese una potenza mondiale.

La vittoria con il paese a rotoli

Il Brasile era un impostore piuttosto credibile durante gli anni del boom dei prezzi delle materie prime, ma negli ultimi due anni ha vissuto gravi problemi economici. La sfortuna di Rousseff è stata vincere le elezioni presidenziali proprio quando il “miracolo” economico del paese ha cominciato ad andare a rotoli.

Il suo predecessore, Luiz Inácio “Lula” da Silva, ha sfruttato il boom per creare un modesto stato sociale che ha fatto uscire 50 milioni di brasiliani dalla povertà. Rousseff ha faticato a conservare queste conquiste, dovendo fare i conti con la peggiore recessione del Brasile dagli anni trenta (l’economia si è ridotta di quasi il 4 per cento nell’ultimo anno), ed è diventata la presidente meno amata della storia del paese.

La sua impopolarità, oltre a un enorme scandalo di corruzione che ha coinvolto alcuni esponenti del suo Partito dei lavoratori (anche se non lei direttamente), ha creato l’atmosfera nella quale il parlamento brasiliano ha potuto metterla in stato d’accusa. Rousseff lo ha definito un “colpo di stato costituzionale” volto a rovesciare un governo di sinistra regolarmente eletto. Non ha tutti i torti.