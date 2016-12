Nella casa dove Herman Melville scrisse Moby Dick

“Guarda quella montagna laggiù”, mi dice Peter. “È il monte Greylock, guardalo bene”. Me l’avrebbe ripetuto più volte. Il Greylock, alto poco più di mille metri, si stagliava in lontananza dietro gli alberi che delimitano la tenuta dov’eravamo appena arrivati: Arrowhead, la casa di Herman Melville.

La vista dalla strada fra New York e Pittsfield, nella parte Massachusetts più lontana dal mare, non dev’essere molto diversa da quella che si presentava a Melville e a sua moglie Lizzie quando, nel 1850, fecero lo stesso percorso. Fatto oggi, tra quei boschi innevati, è uno di quei viaggi che danno un qualche significato in più all’espressione “America profonda”. Ho provato invano di resistere alla tentazione di spiare su internet come sono andate nel Berkshires: a Trump è andato il 26 per cento dei voti. A pensar male si fa peccato. L’atmosfera sonnacchiosa della zona è quella di un luogo che pare aspettare i villeggianti primaverili ed estivi per ravvivarsi, ma che, allo stesso tempo, di quei villeggianti farebbe volentieri a meno.

Quando decide di trasferirsi a Pittsfield, Melville conosceva già la zona. Da ragazzino ci aveva trascorso le vacanze più volte, a casa degli zii. Nel 1838 aveva insegnato per qualche tempo in una scuola locale e lì si era rifugiato con la famiglia per sottrarsi all’epidemia di tifo che stava colpendo New York. Ma c’era anche un’altra ragione per cui Melville aveva deciso di trasferirsi lì: da quelle parti abitava anche Nathaniel Hawthorne, che aveva già pubblicato La lettera scarlatta, e con cui aveva un’intesa fuori dal comune.

Quando arrivò a Pittsfield, Melville aveva scritto cinque romanzi, ispirati per lo più alle sue rocambolesche esperienze da marinaio (e bisessuale, tratto su cui i suoi biografi tendono a concordare). I primi due – Typee e Omoo – erano stati best-seller, mentre gli altri tre avevano avuto un successo scemante. Per la sua carriera, il sesto libro sarebbe stato decisivo. A lui sarebbe andata male. A noi no: quel sesto libro sarebbe stato Moby Dick.

Il giorno prima

In autunno e inverno Arrowhead è chiusa al pubblico. È servito un messaggio con il cappello in mano perché uno dei volontari che la custodiscono si offrisse di accompagnarmi a visitarla lo stesso. È Peter, un signore sulla sessantina nato e vissuto a New York prima di lasciarla per Pittsfield, proprio come Melville. In auto mi racconta che, ogni volta che aveva un colloquio di lavoro, si metteva sotto la camicia una maglietta con scritto “I would prefer not to”, preferirei di no. Nel piccolo e rimediato negozio all’ingresso della casa c’è anche un’altra maglietta: “What would Queequeg do?”.

Il giorno prima della visita ad Arrowhead, il personale della locale biblioteca pubblica mi permette di trascorrere un po’ di tempo nella Herman Melville memorial room, dove sono esposti libri, lettere, manoscritti, ritratti e fotografie di Melville. C’è anche un disegno di com’era ai tempi dello scrittore la piazza – oggi più che altro una rotonda trafficata – dove si affaccia quella biblioteca, Park square. In mezzo c’era un albero che era stato colpito da un fulmine che, senza ucciderlo, lo aveva smembrato verticalmente. Melville attraversava regolarmente quella piazza, ed è così che scrisse della cicatrice che attraversa il volto di Achab: “Somigliava alla cicatrice perpendicolare prodotta a volte nel tronco alto e dritto di un grande albero, quando il fulmine vi guizza sopra lacerante, e senza svellere un solo rametto spella e scava la corteccia da cima a fondo prima di scaricarsi per terra, lasciandolo vivo e verde ma segnato”. Al posto di quell’albero, oggi c’è una piccola targa.

Dopo un hamburger in un diner da America profonda e un film in un multisala dove sono l’unico spettatore, trascorro la notte in una grande ed economica casa in legno trovata su Airbnb. La proprietaria mi ha lasciato sul tavolo della cucina una letterina prestampata in cui mi dice che, scegliendo casa sua, la sto aiutando a pagarsi il corso da massaggiatrice. Non la incontrerò.